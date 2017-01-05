Samsung Notebook 9, CES 2017’de görücüye çıkan çok sayıda dizüstü bilgisayar arasında yerini aldı. Güney Koreli şirket Notebook 9 için 13.3 ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneği sunuyor. Notebook 9 gelişmiş bağlantı seçenekleri, kaliteli ekranı ve ekstra güvenlik katmanıyla dikkat çekiyor. Güney Koreli elektronik devi, yeni dizüstü bilgisayarında kolay taşınabilirlik ve yüksek performansı birlikte vadediyor.

Notebook 9’un 13.3 inç ekranlı versiyonu, tartıda sadece 816 gram çekiyor. Böylelikle piyasadaki en hafif dizüstü bilgisayar unvanını kazanan Notebook 9 13.3 inç, taşıma konusunda hiçbir sıkıntı oluşturmayacağının mesajını veriyor. Dizüstü bilgisayarın her iki versiyonununda da son derece ince bir ekran çerçevesi bulunuyor. Bu da kullanıcılara daha fazla ekran alanı sağlıyor.

Notebook 9’un ekranı 180 derece arkaya yaslanabiliyor. Bu da dizüstü bilgisayarı ortak kullanıma uygun bir cihaz haline getiriyor. Notebook 9 ile arkadaşlara fotoğraf göstermek veya iş arkadaşlarına küçük bir sunum yapmak oldukça rahat olacak gibi görünüyor. Samsung, Notebook 9’un kasasının inceliğine rağmen dayanıklı olduğunun altını çizmekten de geri kalmıyor. Şirket, kasayı sağlamlaştırmak için Micro Arc Oxidation Rigidity teknolojisinden faydalanıyor.

Tıpkı Odyssey oyun bilgisayarında olduğu gibi, Notebook 9’da da Intel’in yedinci nesil Core işlemcileri tercih edilmiş. Depolama alanı seçenekleri 256 GB SSD’ye kadar uzanıyor. Bellek konusunda 15 inç ekranlı modelde en üst seçenek 8 GB DDR4 RAM oluyor. 13.3 inç ekranlı modelde ise Core i5 işlemcili versiyona 8 GB, Core i7 işlemcili versiyona ise 16 GB DDR4 RAM yerleştirilebiliyor.

Samsung Notebook 9, gelişmiş bağlantı seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Özel yazılım çözümleri sayesinde aralarında akıllı telefonların da bulunduğu diğer cihazlarla P2P yoluyla paylaşım yapılabiliyor. PC Message ve PC Gallery uygulamaları sayesinde rahatlıkla dosya, fotoğraf ve mesaj iletimi yapılabiliyor.

Notebook 9, tek şarjla 7 saatlik bir pil ömrü vadediyor. Hızlı şarj teknolojisi ise Notebook 9’un pilinin 80 dakika içinde tamamen dolmasını sağlıyor. Sadece 20 dakikalık bir şarj ise Notebook 9’a 2 saati aşkın bir pil ömrü ekliyor. USB Type-C girişinin varlığıyla Notebook 9’un pili akıllı telefonların şarj aletleriyle doldurulabiliyor. USB Type-C sayesinde veri transferi ve diğer cihazlarla olan bağlantılar da hızlanıyor.

Samsung Notebook 9 1 of 7

Yerleşik parmak izi tarayıcısı barındıran Samsung Notebook 9, Windows Hello yüz tanıma özelliğini de destekliyor. Böylelikle kullanıcılar bir tuşa basmadan bilgisayara giriş yapabiliyor.

FullHD ekran barındıran Notebook 9 modellerinde, Outdoor Mode adını taşıyan dış mekan modu sayesinde ekran güneş ışığı altında da görülebiliyor. Notebook 9 ile HDR içerikler de izlenebiliyor.

Samsung Notebook 9 modelleri ön siparişe çıktı

13.3 inç ekranlı Notebook 9 999 dolar, 15 inç ekranlı versiyon ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe çıktı. Her iki modelin sevkiyatının da yakında başlaması bekleniyor.