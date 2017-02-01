Samsung MWC 2017 kapsamında düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. Güney Koreli şirketin etkinliğinin, geçmiş yılların aksine, büyük bir duyuruya sahne olmayacağı şimdiden biliniyor. Samsung, Note 7’nin başına gelenlerin ardından Galaxy S8’in hazırlık sürecinde biraz daha temkinli davranma kararı almıştı.

Son birkaç yıldır Galaxy S telefonlarını Barselona’da MWC esnasında tanıtan şirket, bu yıl tanıtım etkinliğini ayrıca gerçekleştireceğini açıklamıştı. Söz konusu etkinliğin mart ayında düzenlenmesi bekleniyor. Ancak Samsung’un gönderdiği davetiye, yeni bir cihazı işaret ediyor.

Samsung’un etkinlik davetiyesindeki görsel ve daha önce çıkan haberler değerlendirildiğinde, söz konusu cihazın yeni bir Galaxy Tab tablet olması muhtemel görünüyor. Galaxy Tab S3’ün ABD Federal İletişim Komisyonu’nun onayından geçtiğine dair haberler kısa süre önce gündeme gelmişti. Güney Koreli şirketin yeni tabletinin 2048 x 1536 piksel çözünürlüklü 9.6 inç ekrana, Qualcomm Snapdragon 820 işlemciye, 4 GB RAM’e ve USB-C girişine sahip olacağı söyleniyor.

Samsung MWC 2017 etkinliğini 26 Şubatta gerçekleştirecek

Güney Koreli şirketin MWC 2017 etkinliği, MWC 2017’nin resmi açılışından bir gün önce 26 Şubatta gerçekleştirilecek. Etkinlik Türkiye saatiyle 21:00’da başlayacak.