Samsung M9500 UHD Blu-ray oynatıcısını CES 2017’nin başlamasına kısa bir süre kala görücüye çıkardı. HDR çözünürlük desteğiyle dikkat çeken M9500, Bluetooth Wireless Streaming özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Samsung akıllı kumanda ve Ultra HD televizyonlar da M9500’ün desteklediği ürünler listesinde yer alıyor.

M9500, televizyon ekranını otomatik olarak optimum seviyeye ayarlıyor. Buna ek olarak, içeriğin sesi de içeriğin kategorisine göre optimize ediliyor. Örneğin, HDR çözünürlüklü filmler ve HDR çözünürlüklü olmayan filmler için ayrı optimizasyon işlemleri yapmak gerekiyor. M9500, kullanıcılarını bu zahmetli süreçten kurtarıyor.

Blu-ray oynatıcısında “Özel Sinema Modu” adını taşıyan bir özellik de yer alıyor. Bu mod sayesinde Bluetooth kulaklıklar M9500 ile eşleştiriliyor ve kullanıcılar televizyon ekranında gördükleri içeriğin sesini kulaklıktan duyuyor. Bluetooth kulaklıkların sayısının her geçen gün arttığı, fiyatlarının azaldığı ve pil ömürlerinin de uzadığı düşünülünce M9500’ün bu özelliğinin başarılı olma ihtimali artıyor.

Samsung M9500 UHD Blu-ray oynatıcısı gelişmiş mobil entegrasyon vadediyor

Samsung’dan yapılan açıklamada M9500’ün seleflerine kıyasla daha gelişmiş bir mobil entegrasyon imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Bu sayede kullanıcılar telefonları veya tabletleri üzerinden Blu-ray oynatıcısında oynatacakları içerikleri seçebiliyor. M9500’ün ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyat etiketinde ne yazacağı ise henüz bilinmiyor.