CES’in başlamasına bir haftalık zaman var, ancak üreticiler daha şimdiden burada sergileyecekleri ürünlerinin duyurularını gerçekleştiriyor. Bu durum da geriye fuar alanında ilk kez tanıtılacak pek fazla ürün bırakmıyor. CES ürün duyuları arasına eklenen en son halka Samsung’un CH711 monitörü oluyor. Bu şık görünümlü Samsung kavisli monitör öncelikli olarak oyun oynamak için geliştirildi. Kullandığı quantum dot teknolojisi sayesinde, Samsung’un belirttiğine göre canlı ve görsel açıdan etkileyici görüntüler sunuyor.

Beyaz renkli şık bir gövdede sunulan CH711’de 27 inç ve 31.5 inçlik seçenekler bulunuyor. Her iki ekran büyüklüğünde de 2560 x 1440 WQHD çözünürlük desteği sunuluyor ve her bir ekran 1800R değerinde kavisle geliyor. Bu, gerçekten kavisliliğin epey arttığı anlamına geliyor.

Eğer oyun oynamak veya film izlemek isterseniz, monitöre uzaklık dikkate alındığında gerçekten de mükemmel bir görsel deneyim sunulacak gibi görünüyor. Şirket, 178 derecelik görüş açısının bulunduğunu, monitörün her uzaklıktan zengin ve canlı renkler sunduğunu vurguluyor.

Yeni modelin 2017 başlarında çıkması bekleniyor, ancak önce CES’te, Samsung’un diğer yeni kavisli quantum dot monitörleriyle birlikte sergilenecek. Diğer yeni modeller arasında oyun odaklı CFG70 ve daha çok iş ortamına odaklanan CF791 bulunuyor.

Samsung kavisli monitör modellerine son yıllarda epey yatırım yapıyor, ancak şirketin CES’te bazı normal düz monitörleri de sergilemesi bekleniyor. Bunlar arasında hâlâ üretimi ve piyasaya arzı devam eden UH750 de bulunuyor. Şirket bu monitörün 1 milisaniye gibi süper hızlı tepki süresine dikkat çekiyor.