Teknoloji dünyasının oyuncuları arasında oturma odalarında sürmekte olan rekabet giderek daha da kızışıyor. Smart TV segmentinde sürmekte olan savaşın yanı sıra set üstü cihaz kategorisinde de bir rekabet yaşanmakta. Apple TV bu alanda epey öne çıkmış gibi görünüyor, doğal olarak Samsung da bu alanda geri kalmak istemiyor. Geçen yıl Mobil Dünya Kongresi’nde sergilenen Samsung HomeSync adlı set üstü ev eğlence cihazı nihayet geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en son hâlini alarak Türkiye piyasasına giriş yaptı. Akıllı TV sahibi olan veya olmayan herkes, Samsung’un bu cihazı sayesinde oturma odasına Android‘in sunduğu avantajları kazandırabilir. Yazının devamında bu avantajlardan ve HomeSync’in sunduğu deneyimden bahsedeceğiz.

Video İnceleme



İnceleme Başlıkları:

Donanım – Yazılım ve Multimedya – Sonuç

Donanım

Samsung HomeSync, Apple TV’ye göre hatırı sayılır oranda büyük, görüntüsü daha çok bir kablosuz modemi andırıyor. Buna karşılık bir kablosuz modemden daha çekici durduğunu, oturma odalarının havasına uyum sağlayan bir tasarıma sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Ön bölümün fırçalanmış alüminyum plakadan oluşturulması, üst ve kenarların da parlak plastikle kaplanmış olması cihaza gerçekten de bayalığın çok üstünde bir hava katıyor. Kısacası, Samsung HomeSync’in TV’nin yanında hiçbir şekilde sırıtmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ön bölümde, kullanıcıların genellikle gördüğü kısımda Samsung logosu ve LED durum gösterge lambaası yer alıyor. Cihaz üzerine iki adet tuş bulunuyor ve bunlar da sağ kenara yerleştirilmiş. Bunlardan önde olan güç butonu işlevini görürken diğer de fonksiyon tuşu olarak kullanılıyor. Her iki tuşa da rahatlıkla erişmek mümkün.

Arka tarafta video çıkışını sağlayan HDMI portu, microUSB portu, Ethernet jakı ve iki adet USB 3.0 portu yer alıyor. USB 3.0 portları depolama kapasitesini daha da artırmak veya bağlanan disklerdeki dosyaları HomeSync aracılığıyla oynatmak amacıyla kullanılabiliyor. Son olarak arkada bir de optik ses çıkışı yer alıyor.

Samsung HomeSync’in içinde 1.7 GHz çift çekirdekli işlemci bulunuyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili flaş hafızanın yanı sıra 1 TB kapasiteli bir sabit disk sürücü de bulunuyor. Anlayacağınız, flaş bellek sistemin daha hızlı çalışmasını sağlarken, sabit disk de HomeSync’in bir depolama merkezi olarak işlemesini sağlıyor. Kablosuz bağlantı tarafında HomeSync’in Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n Wi-Fi, NFC gibi desteklerin yer aldığını görüyoruz. Samsung HomeSync’in kutusundan bir adet USB, bir adet de HDMI kablosu çıkıyor.

Yazılım ve Multimedya

Samsung HomeSync’in kutusundan bir uzaktan kumanda çıkmıyor. Ancak Google Play Store’dan indirebileceğiniz Samsung HomeSync uygulamasını kullanarak bu set üstü cihazı uzaktan kumanda etmeniz mümkün. HomeSync uygulaması cihazı farklı yollarla kontrol etmenize olanak sağlıyor. Klasik bir uzaktan kumanda arayüzünü kullanarak, dokunmatik ekran üzerinen tıklamalarla kontrol işlemini gerçekleştirebileceğiniz gibi, akıllı telefonun ekranını bir touchpad gibi kullanarak da HomeSync’in kullanıcı arayüzünde gezinmeniz mümkün. Ayrıca ekran yansıtma özelliği sayesinde Samsung HomeSync’in kullanıcı arayüzünü Android telefonunuzun ekranına yansıtabilir, böylelikle kullanıcı arayüzünde sanki telefonunuzun arayüzünde geziniyormuş gibi gezinme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Samsung HomeSync’in NFC desteğine sahip olması, NFC destekli mobil cihazlarla eşleştirme işlemini bir hayli kolaylaştırıyor. Mobil cihazınızı HomeSync’in üstüne dokundurmanız eşleşme için yeterli oluyor. İlk kullanımda, bu dokundurma işleminin hemen ardından mobil cihazda Samsung HomeSync uygulamasının Google Play Store’daki sayfası açılıyor ve buradan HomeSync uygulamasını indirmeniz isteniyor. Eğer cihazınızda HomeSync önceden yüklüyse, dokundurma işleminin hemen ardından HomeSync uygulaması açılıyor ve bağlantı işlemi hızlı şekilde, Wi-Fi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Eğer telefonunuzda NFC desteği yoksa, Bluetooth aracılığıyla da Samsung HomeSync ile bağlantı işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Samsung HomeSync ile aynı anda birden fazla cihazın eşleştirilmesi mümkün oluyor. Bağlanan ilk cihaz Yönetici haklarını elde ediyor, daha sonraki cihazların bağlanabilmesi için de bu yönetici cihazın onayı gerekiyor.

HomeSync’te Android 4.2.2 Jelly Bean’in özelleştirilmiş bir versiyonu çalışıyor. Samsung’un TouchWiz kullanıcı arayüzünün de çeşitli düzenlemelerden geçirilmiş kullanıcı arayüzü de cihazda bulunuyor. Kullanıcı arayüzü İçeriklerim ve Uygulamalar olmak üzere iki farklı bölüme ayrılmış. İçeriklerim altında HomeSync’te depolanmış fotoğraf, müzik, video, doküman gibi tüm içerikler gösteriliyor. HomeSync etkinleştirildiğinde, kayıtlı tüm cihazlarla çekilen fotoğraf ve videolar otomatik olarak HomeSync cihazına aktarılıyor ve burada saklanmış oluyor. Herhangi bir içeriğin üstüne tıklayarak onu açmak, bu şekilde fotoğraf ve videoları ya da diğer içerikleri büyük ekranda görüntülemek mümkün oluyor.

Uygulamalarım bölümü altında da Galeri, İnternet Tarayıcısı, Dosyalarım, Video Oyantıcı, Müzik Çalar, Samsung Apps, Google, Google Play Müzik, YouTube, Screen Mirroring, Polaris Office ve McAfee VirusScan gibi uygulamaların yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Bunun dışında Samsung Apps veya Google Play üzerinden yeni uygulamalar yüklemek mümkün. Ne var ki, Google Play Store üzerinden tüm uygulamalara erişmek mümkün olmuyor. Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını, MXPlayer gibi video uygulamalarını bu cihaza indirmek mümkün olmuyor. Yine de, HomeSync’e yükleyebileceğiniz popüler Android uygulamaları bulunuyor. Avia Player, Evernote, Flipboard, Plex, VPlayer gibi uygulamaları bunlar arasında sayabiliriz.

Kullanıcı arayüzünün altında yer alan kısımda da son uygulamalar gösteriyor. Fare imlecini ekranın altına sürüklediğinizde veya akıllı telefona yansıtma yaptığınızda parmağınızı ekranın altından yukarı sürükleyerek navigasyon çubuğunu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca HomeSync mobil uygulamasındaki uzaktan kumanda arayüzü içinde de söz konusu navigasyon araçları için özel tuşlar bulunuyor.

Samsung HomeSync, Galaxy akıllı telefon ve tabletlerindekine benzer bir internette gezinme deneyimi sunuyor. Belki TV üzerinden internette gezinmek pek pratik sayılmaz, ancak gereken durumlarda bu internet tarayıcısı iş görecektir. YouTube uygulaması sayesinde de binlerce videoyu yerinizden kalkmadan izleme fırsatı elde edebilirsiniz.

Arkada yer alan iki adet USB 3.0 portu hem ek depolama alanı açmak için kullanılabilir, hem de disklere yüklenen çoklu ortam dosyalarının oynatılmasında Samsung HomeSync’in kullanımı sağlanabilir. Harici disk veya USB parmak bellek sürücüsü bağladığınızda Samsung HomeSync bu cihazları hızlı bir şekilde görüyor ve sonrasında Dosyalarım uygulaması üzerinden bu sürücüler üzerindeki dosyalara erişim imkanı sağlıyor. Diskler arası dosya transferi, yeniden adlandırma ve bunun gibi işleri de gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Samsung HomeSync video tarafında AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WEBM; müzik tarafında MP3, M4A, 3GA, WMA, OGG, OGA, AAC, FLAC, WAV; fotoğraf tarafında da BMP, POISON, JPG ve PNG gibi formatları destekliyor. Yani anlayacağınız, Samsung HomeSync her halükârda işinize yarayacaktır. HomeSync’teki varsayılan video uygulamasını Samsung Galaxy mobil cihazlarında da görüyoruz ve zaten oradaki deneyimlerimizden epey kullanışlı olduğunu, alt yazı desteğini de sunduğunu biliyoruz.

Belgeler tarafında da DOC, DOCX, DOT, DOTX,RTF, XLS, XLSX, XLT, XLTX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX, POT ve POTX gibi yaygın bir format desteğini görüyoruz. Ayrıca PDF, HWP, TXT, ASC ve şifre korumalı MS Office dosyaları da destekleniyor. Bu da Samsung HomeSync’i ofiste de kullanmanın da epey pratik olduğunu gösteriyor.

HomeSync uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon veya tabletle çektiğiniz fotoğrafları, HomeSync ile bağlı olan cihaza otomatik olarak aktarabilirsiniz. HomeSync uygulaması bunu varsayılan olarak gerçekleştiriyor, böylelikle fotoğraflarınız tek bir yerde, emin şekilde ve her an TV’de görüntülenmeye hazır şekilde yer alıyor. Bu arada dilerseniz Samsung’un bulut sunucu servisiyle de dosyalarınızı eşzamanlamanız mümkün oluyor.

Performans açısından konuşacak olursak, Samsung HomeSync’in çift çekirdekli işlemcisi düzgün bir performans sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü videolar takılma olmaksızın izlenebilirken kullanıcı arayüzünde de gezinme işlemi seri şekilde gerçekleşiyor.

Bu arada Samsung HomeSync’in AnyNet+ desteğine sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Böylelikle Samsung HomeSync’in AnyNet+ destekli herhangi bir televizyona bağladığınızda, HomeSync’i TV’nin kendi uzaktan kumandasını kullanarak kontrol etmeniz mümkün oluyor.

Sonuç

Samsung’un piyasaya sürdüğü cihazların geneline baktığımızda kullanıcıların gözünü arkada bırakmamak adına, özellik ve işlevlerin mümkün olabildiğince zengin tutulduğunu görüyoruz. Samsung HomeSync için de aynı durum geçerli. Apple’ın Apple TV’sinin kısıtlı ve genellikle internet üzerinden izleme odaklı deneyiminin aksine, Samsung HomeSync lokaldeki dosyalara da bağlı bir multimedya deneyimini kullanıcılara yaşatıyor. Bu durum Samsung’un set üstü cihazını epey öne çıkarıyor. Öte yandan Samsung Galaxy telefon ve tabletlerinin ekran görüntülerinin kablosuz olarak yansıtılması da HomeSync’in hanesine artı puan olarak yazılıyor.

HomeSync’in AnyNet+ desteği sayesinde TV kumandalarıyla ya da HomeSync mobil uygulaması aracılığıyla akıllı telefon veya tabletle uzaktan kumanda edilmesi mümkün. Ne var ki, buna rağmen HomeSync’in kendi uzaktan kumandasının eksikliği hissediliyor. Ne de olsa her zaman AnyNet+ destekli bir cihaz bulamayabilir veya yanınızda bir akıllı telefon taşımayabilirsiniz.

Set üstü cihazın yazılımı derli toplu ve kullanışlı görünüyor. Multimedya içeriklerin ön plana çıkarılmış ve hızlı erişilebilir olması memnun edici. Ancak her Android uygulamasının cihaza kurulamıyor olması, üstelik bunların arasında Facebook veya Twitter gibi en popüler uygulamaların da bulunması hayalkırıklığı yaratıyor. Umarız Samsung bu durumu da düzeltir.

Yaklaşık 650 TL’lik bir fiyata sahip olan Samsung HomeSync, özellikle akıllı TV özelliklerine sahip olmayan televizyonların yeteneklerinin artırılması noktasında önemli bir işlev görebilir. Ayrıca bir de Android telefon veya tabletiniz varsa ve bunun markası Samsung ise, o zaman cihazdan elde edeceği deneyim daha fazla olacaktır.