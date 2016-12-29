CES 2017’nin başlamasına kısa bir süre kala, şirketler de bu etkinlikte görücüye çıkaracakları ürünlerin resmi duyurularını gerçekleştiriyor. Bu şirketlerden biri olan Samsung, Las Vegas kadrosunda yer alan yeni hoparlörleri gözler önüne çıkardı. Samsung H7 kablosuz hoparlör ve MS750 ses çubuğu ile hem şıklık hem de 32-bit ses kalitesi vadediyor.

Samsung’un yeni hoparlörlerinin berrak ses vaadinde en önemli rolü Ultra Yüksek Kalite (UHQ) ses teknolojisi oynuyor. Bu teknoloji, mevcut 8-bit ve 24-bit ses çıkışlarını 32-bit’e yükseltiyor. Bu da kaliteli sesi ayırt edebilecek nitelikteki müzik meraklılarını Samsung’un hedef kitlesi haline getiriyor. Hem kablosuz hem de kablolu hoparlörlerde çalışan bu yeni teknoloji, Samsung H7 kablosuz hoparlör ve MS750 ses çubuğunda da yerini alıyor.

Şık metal bir tasarıma ve yuvarlak kontrol araçlarına sahip olan H7, Samsung’un bugüne kadar ürettiği en şık ses ürünleri arasına girmeyi hak ediyor. Sadece şık görüntüyle yüksek kaliteli ses sistemi meraklılarını tavlamaya çalışmayan Samsung, netlik ve kuvvetli ses arasındaki uçurumu kapatmak için de bir adım atıyor. UHQ ses ve bas tepkimelerinin birleşiminden faydalanan H7, 35Hz kadar düşük frekanstaki sesleri de oynatabiliyor.

Düşük frekanslı sesleri oynatabilme yeteneği sadece H7’ye mahsus değil. MS750 ile Samsung evde film izlemeyi sevenleri cezbetmeyi hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada MS750’nin bağlanabilmesinin kolaylığına da dikkat çekiyor.

Samsung H7 ve MS750 için henüz fiyat açıklamadı

Samsung yeni ses ürünlerinin fiyatını ve piyasaya çıkış tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak bu bilgilerin de önümüzdeki hafta CES 2017 sırasında gün yüzüne çıkması bekleniyor.