Samsung yeni akıllı saati Gear S3’ü IFA 2016’da tanıtmıştı. Şirketin analog saatlerden ilham alarak tasarladığı Gear S3 2 Aralıkta Türkiye’de satışa sunuluyor. Samsung Gear S3, classic ve frontier adını taşıyan iki farklı versiyonla Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak.

Gear S3’ün Türkiye pazarına girişi için düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen şu ifadeleri kullandı: “Samsung olarak, akıllı saat pazarını yeniden şekillendirecek bir ürünü tanıtıyoruz. Gear S3, teknolojik özellikleriyle tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Tasarımıyla da tüketicilere kolunda zevkle taşıyabilecekleri gerçek bir saat sunuyor.”

Türkiye’deki kullanıcıların Gear S2’yi çok sevdiklerini hatırlatan Yeğen, Gear S3 ile tüketicilere vazgeçemeyecekleri bir saat deneyimi yaşatmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Samsung Gear S3’te kullanıcılar farklı arayüz ve kayışlarla saatlerini kişiselleştirebiliyor. 16 milyon renkli ekranın “Her Zaman Açık” özelliği sayesinde Gear S3’e her bakıldığında saati öğrenmek mümkün oluyor. Önceden tasarlanmış saat arayüzlerine ek olarak, kullanıcılar kendi saat arayüzlerini de tamamlayabiliyor.

Gear S3, tek bir şarjla 3-4 güne varan bir kullanım süresi vadediyor. Samsung’un yeni akıllı saati 22 mm. standart kayış boyutuna uygun olduğu için kullanıcılar çok sayıda farklı kayış seçeneği arasında tercihte bulunabilecek.

Gear S3, IP68 suya ve toza dayanıklılık standardına sahip. Daha hareketli bir yaşam tarzına sahip olanlar için tasarlanan Frontier modeli ise MIL-STD-810G standartlarında dayanıklılık sunuyor. Samsung Gear S3’ün her iki versiyonunda da ekran Corning Gorilla Glass SR+ camla korunuyor.

Döner çerçeve, Samsung Gear S2’nin en beğenilen özelliklerinden biri olmuştu. Gear S3 de döner çerçeveye daha gelişmiş yetenekler kazandırıyor. Kullanıcılar döner çerçeve ile telefona gelen bir çağrıya ekrana dokunmadan yanıt verebilecek. Alarm erteleme de Gear S3’ün döner çerçevesinin yapabildikleri arasında yer alıyor.

Samsung Gear S3; hoparlör, GPS, barometre ve hızölçer gibi bileşenlere sahip. Dahili GPS’in varlığı sayesinde Gear S3, kullanıcılar günlük fitness faaliyetlerini doğru biçimde izleyebilecek. Barometre ve hızölçer ise farklı değişkenlerin takibine imkan tanıyacak. Dahili hoparlör ise Gear S3 ile gelen sesli mesajları veya favori şarkıları dinlemeyi mümkün kılacak.

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Hali hazırda 11 bin uygulama Gear S3 ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Samsung, yeni akıllı saatiyle uyumlu yerel uygulamaların sayısını da düzenli olarak artırmayı planlıyor. Hali hazırda TEB ve Yapı Kredi gibi bankaların akıllı saat uygulamalarına Gear S3’te ulaşılabiliyor. Gear S3 için hazırlanan GoPro Shutter ve Maestro uygulamalarının altında ise Türk yazılımcıların imzası bulunuyor.

Samsung Gear S3 1299 TL karşılığında satılacak

Samsung Gear S3 classic ve frontier modelleri, 2 Aralıktan itibaren 1299 TL fiyat etiketiyle Samsung, mobil operatör ve zincir teknoloji mağazalarından temin edilebilecek.