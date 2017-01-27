Samsung hâli hazırda Gear Fit 2 bilekliği ve akıllı saatleri Gear S2 ve Gear S3 ile sağlık ve egzersiz takibi özellikleri sunuyor. Ancak Güney Koreli şirket, bu alandaki portföyünü genişletecek gibi görünüyor. Samsung Gear Fit Pro isminin ticari hakları için başvuru yaparak bu niyeti hakkında somut bir ipucu vermiş oluyor.

Pro etiketinin geçmesi, Samsung’un yeni bilekliğinde daha gelişmiş sağlık ve egzersiz takibi özellikleri sunacağını düşündürüyor. Ancak ortada şimdilik isim için yapılan ticari marka başvurusu dışında bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla konuşulanların biraz varsayımdan ibaret olduğunu belirtmek gerekiyor.

Samsung bundan üç yıl önce bulut tabanlı sağlık takibi platformu Simband’i duyurmuştu. Şirket, Simband’i referans bir cihaz olarak da konumlamış ve bunun üreticilere kendi cihazlarını geliştirmek için bir temel olabileceğini belirtmişti. Gear Fit Pro’nun Simband ile bağlantılı olması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Samsung Gear Fit Pro için Avrupa Fikri Mülkiyet Ajansı’na başvurdu

Samsung Gear Fit Pro markasının ticari hakları için Avrupa Fikri Mülkiyet Ajansı’na yaptığı başvuruda planlarına dair somut bir bilgi paylaşmadı. Gear Fit Pro’nun gerçeğe dönüştüğü takdirde neler getireceğini görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.