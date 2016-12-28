Samsung Galaxy S8 ile ilgili dedikodulara neredeyse düzenli biçimde yenileri ekleniyor. Akıllı telefonun yapay zekâ eksenli özelliklerine dair haberler de bu dedikodular içinde sıklıkla yer buluyor. Samsung’un yeni amiral gemisinin gelişmiş bir yapay zekâ asistanı barındıracağı söyleniyor. Henüz bu konuda net bir resim görmek mümkün olmasa da, yavaş yavaş bazı detaylar gün yüzüne çıkıyor.

SamMobile’da yer alan habere göre, Viv tabanlı ve sesle iletişim kurabilen asistan, telefonla birlikte yüklü gelen tüm Samsung yapımı uygulamalarda boy gösterecek. Örneğin, Galeri uygulamasında plajda çekilen fotoğrafları bulmak için bu asistandan yardım alınabilecek.

Hem Google Fotoğraflar uygulaması hem de iOS 10’un yerleşik fotoğraf uygulamaları bu tarz özelliklere sahip. Dolayısıyla Samsung’un müstakbel hizmetinin pek de radikal bir yenilik olmadığı söylenebilir. Ancak Bixby adını taşıyan dijital asistanın aynı zamanda yıllanan ve pek de isteneni veremeyen S Voice’un yerini alacağını hatırlatmak gerekiyor. Samsung bu yolla kullanıcılara belli görevleri yerine getirmek için başka uygulamalara ihtiyaçlarının olmadığı mesajını vermeye çalışıyor.

Güney Koreli teknoloji devi, daha önce yapay zekâ asistanında üçüncü taraf uygulama desteği sunacağı ve kullanıcılarına belli görevler için uygulamalara ihtiyaç duymayacakları yönünde ipuçlarını daha önce vermişti. Bütün bunlar Bixby için pek sıra dışı olmasa da, S Voice sonrası büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S8 şubat ayının sonunda tanıtılabilir

Samsung’un yapay zekâ konusundaki bu iddialı adımlarına benzer adımlar atan Google’ın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. Bahsedilen özellikleri gün yüzüne çıkaracak cihaz olan Galaxy S8’in ise şubat ayının sonunda tanıtılması muhtemel görünüyor.