Samsung Galaxy S8 tanıtım tarihi için 29 Mart tarihi işaret ediliyor. Üstelik bu bilgiyle birlikte bu telefona ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraf da paylaşılıyor. VentureBeat’de yer alan habere göre, cihazın arka yüzü geçen yılın Galaxy S7 modelininkine oldukça benziyor, ancak arka yüze yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu farklılık yaratıyor. Ön taraf ise Samsung’un genel tasarımından oldukça farklı bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Ön yüzden fiziksel ana ekran butonu ve kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları kaldırılıyor, bunun yerine Galaxy S8’in ön yüzünü tamamen domine ediyormuş gibi görünen büyük ve kavisli bir ekran yerleştiriliyor. Samsung’un bu cihazı dünya çapında 21 Nisanda piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH

— Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017