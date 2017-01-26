Samsung Galaxy S8 tanıtım tarihi için 29 Mart tarihi işaret ediliyor. Üstelik bu bilgiyle birlikte bu telefona ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraf da paylaşılıyor. VentureBeat’de yer alan habere göre, cihazın arka yüzü geçen yılın Galaxy S7 modelininkine oldukça benziyor, ancak arka yüze yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu farklılık yaratıyor. Ön taraf ise Samsung’un genel tasarımından oldukça farklı bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Ön yüzden fiziksel ana ekran butonu ve kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları kaldırılıyor, bunun yerine Galaxy S8’in ön yüzünü tamamen domine ediyormuş gibi görünen büyük ve kavisli bir ekran yerleştiriliyor. Samsung’un bu cihazı dünya çapında 21 Nisanda piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

VentureBeat’in haberi, The Guardian tarafından yayınlanan ve Samsung’un Galaxy S8 planlarıyla ilgili olan bir haberle örtüşüyor. Şirketin, Note 7’nin hazin sonu sonrasında çıkaracağı ilk amiral gemisi telefon olan S8 için 5.8 inç ve 6.2 inç ekran boyutlu iki model çıkarmayı planladığı söyleniyor. Büyük, “sonsuz ekran” sıfatını taşıyan ekranların Note 7’nin 5.7 inç ekranından bile daha büyük olacağını belirtmek gerekiyor. Üstelik haberlere göre, bu ekranlar 18.5:9 gibi sıra dışı görüntü oranına da sahip olacak. Bu tasarım kararı sayesinde söz konusu cihazların elde geçen yılın cihazları Galaxy S7 ve S7 edge‘in oluşturduğu hissi oluşturması bekleniyor.

Samsung’un Windows Continuum’a benzer bir özellik düşündüğü, böylelikle S8’e opsiyonel HDMI yerleştirme istasyonuna bağlandığında masaüstü PC benzeri işlevler kazandıracağı belirtiliyor. Ayrıca telefonun, Samsung’un kendi kişisel asistanını etkinleştirmeyi sağlayacak bir fiziksel düğme de barındırması bekleniyor. Bu arada söz konusu asistanın Bixby adını taşıyacağı, bunun 2016’da satın alınan Viv Labs ile birlikte hayata geçmesi mümkün olan bir teknoloji olduğu işaret ediliyor. VentureBeat, Bixby’nin Apple Siri veya Google Assistant gibi rakiplerine göre daha karmaşık komutları işleyebildiğini iddia ediyor. Öte yandan Galaxy S8 ile gelecek yeniliklerden bir diğeri de USB-C portu olacak. Ayrıca Samsung kulaklık jakını tutmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kameraların geçen yılın modellerine göre çok fazla değişiklik geçirmeyeceği söyleniyor. Bununla birlikte birtakım yeni yazılım özellikleri gelebilir. İlk kez üretimi sonlandırılan Note 7’de gördüğümüz iris tarayıcısı Samsung’un en yeni akıllı telefonuna da taşınacak. Bu arada telefonun S7’den daha yüksek fiyata sahip olabileceği de dile getirilen bir başka iddia. Bu durumda Galaxy S8 Türkiye fiyatı, kur nedeniyle beklediğimiz artışın yanı sıra orijinal fiyatın artması nedeniyle biraz daha yükselecek demektir.

Samsung’un mart ayında New York şehrinde bir Unpacked etkinliği düzenleyeceği iddia ediliyor.