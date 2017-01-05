Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8’i ne zaman tanıtacağı konusunda çeşitli söylentiler etrafta dolaşıyor. Genel beklenti, Galaxy S8’in şubat ayında Barselona’da tanıtılacağı yönündeydi. Ancak son haberlere göre, Samsung Galaxy S8 mart sonu ya da nisan ayının başlarında resmiyet kazanacak. Akıllı telefonun piyasaya çıkışı içinse 18 Nisan işaret ediliyor.

Samsung’un yeni amiral gemisinin üretimine mart ayında başlayacağı söylentisi de bir süredir gündemde. Şirketin nisan ayındaki çıkış tarihine kadar 10 milyon Galaxy S8’i hazır hâle getirmesi bekleniyor. Ancak Güney Koreli şirketten şimdilik bu konuda bir açıklama gelmiş değil.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, Samsung’un çıkış takvimini değiştirmesinde Galaxy Note 7’nin başına gelenlerin önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemeyen şirketin çıkış takvimini güncellediği ve şubat içinde resmi duyuruyu yapma planını ertelediği belirtiliyor.

Samsung’un Galaxy S8 için planladığı tasarım değişikliğinin de çıkış takviminin sarkmasında etkili olduğu söyleniyor. Yine de, esas nedenin yeni amiral gemisinin üretimi için ihtiyaç duyulan zamanın fazlalığının olması daha muhtemel görünüyor.

Samsung Galaxy S8 çerçevesiz bir ekranla gelebilir

Samsung Galaxy S8’de neredeyse çerçevesiz bir ekranın bulunması bekleniyor. Böylelikle telefonun boyutunu büyütmeden ekranı büyütmek mümkün hâle geliyor. Akıllı telefondan fiziksel ana ekran tuşunun da kaldırılacağı ve bunun yerine ekranın altına sanal bir tuşun entegre edileceği söyleniyor. Bu dedikoduların doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.