Samsung Galaxy S8, büyük ihtimalle iki aydan önce resmiyet kazanmayacak. Ancak akıllı telefonda bulunması muhtemel özelliklere dair dedikodular uzun bir süredir etrafta dolaşıyor. Bu dedikoduların en yenilerinden birine göre, Galaxy S8’de 8 GB RAM bulunacak. Samsung, RAM üretimini 10 nm sürecini kullanarak kendisi gerçekleştirecek. Samsung’un yeni amiral gemisi telefonunda UFS 2.1 flaş depolama yongasının bulunacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Daha önce gündeme gelen haberlerde Galaxy S8’de 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanının bulunacağı iddia edilmişti. Galaxy Note 7’de yaşananların ardından Samsung’un Galaxy S8’e daha fazla önem verdiği ve yeni amiral gemisiyle insanlara Galaxy Note 7’yi unutturmak istediği biliniyor.

Galaxy S8’e Galaxy S8 Plus adını taşıyacak bir modelin eşlik edeceği ve bunun Galaxy Note 8’in yerini alacağı iddiası da etrafta dolaşıyor. 6 inç ekran taşıyacağı söylenen bu versiyonda çift arka kameranın bulunacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S8 5.1 inç ekrana sahip olabilir

Standart Galaxy S8’de ise 5.1 inç ekran bulunması bekleniyor. Akıllı telefonun ABD ve Çin’de satışa sunulacak versiyonlarında Qualcomm Snapdragon 835 işlemcinin bulunması, diğer ülkelerde ise Samsung’un kendi üretimi Exynos 8895 işlemcinin bulunması öngörülüyor. Android 7.0 işletim sistemini taşıması beklenen telefonda Samsung Experience kullanıcı arayüzü işletim sistemini tamamlayacak. Akıllı telefonda Samsung’un Bibby (erkek) ve Kestra (kadın) adını taşıyan dijital asistanlarının da bulunacağı söyleniyor. Galaxy S8 ile tanışma zamanı konusunda rivayetler muhtelif olsa da, ilk buluşmanın şubat ayının sonundan önce gerçekleşmeyeceği neredeyse kesin gibi görünüyor.