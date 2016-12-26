2017 model Samsung Galaxy A5 ile ilgili ilk bilgiler geçtiğimiz kasım ayında gündeme gelmişti. Sızıntılarda akıllı telefonun altın rengi, siyah, mavi ve pembe renk seçenekleriyle birlikte gelebileceği belirtilmişti. Şimdi de, söz konusu dört renk seçeneğini Galaxy A5 üzerinde gösteren taslaklar gün yüzüne çıktı. Sızan taslaklara göre, 2017 model Galaxy A5’te 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 5.2 inç ekran bulunacak.

Cihaza gücünü Samsung’un kendi üretimi olan sekiz çekirdekli 1.8 GHz Exynos 7880 işlemcinin vereceği söyleniyor. Bu işlemciye Mali T860 MP4 grafik işlemcisi, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının eşlik edeceği söyleniyor. Hem önünde hem de arkasında 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunması beklenen telefona ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3000 mAh kapasiteli pil sağlayacak. Akıllı telefon kutusundan Android 6.0 işletim sistemiyle çıkacak.

7.8 mm. kalınlığında olacağı söylenen yeni Galaxy A5’te USB-C girişinin bulunması bekleniyor. Daha önce YouTube’a düşen bir video, akıllı telefonun kenarında da bir hoparlör bulunacağını gözler önüne sermişti. Ancak bu video kaldırıldığı için Galaxy A5’in tasarımıyla ilgili olarak daha fazla fikir sahibi olmak mümkün olmuyor. Cihazda ana ekran tuşuna entegre parmak izi tarayıcısının bulunması da beklentiler arasında yer alıyor. Galaxy A5’in 3 metre derinlikte 30 dakikaya kadar çalışabileceği de belirtiliyor.

Samsung Galaxy A5 (2017) CES 2017’de tanıtılabilir

2017 model Galaxy A5’in önümüzdeki hafta başlayacak CES 2017’de tanıtılması bekleniyor. Galaxy A3 ve Galaxy A7’nin de bu etkinlikte A5’e eşlik etmesi öngörülüyor.