Galaxy A serisi Samsung’un orta segment ile üst sınıf Galaxy S serisi arasında bir köprü işlevi görmeye devam ediyor. Üst segment akıllı telefon fiyatlarının 2500 TL üstüne çıktığı bu zamanlarda kullanıcılar daha alt fiyat bandındaki seçeneklere daha fazla ilgi gösteriyor. İşte Galaxy A serisinin üyeleri de bu fiyat bandının öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor. Geçen yılın ilk ürünleri şık tasarımları ve tatmin edici özellikleri uygun fiyatlarla buluşturarak epey ilgi toplamıştı. Bu yılın Galaxy A (2016) serisi modelleri de aynısını başarmayı hedefliyor. Daha çekici tasarım ve üst sınıfa daha yakın seviyede teknik özelliklerle bu hedefe ulaşmaları kağıt üstünde daha kolay görünüyor. Peki, gerçek hayatta durum nasıl? Galaxy A (2016) serisinin ortanca üyesi Galaxy A5 (2016) ile ilgili merak ettiklerinizi yazının devamında bulacaksınız.

Samsung Galaxy A5 (2016) da diğer A (2016) serisi üyeleri gibi tasarım açısından Samsung Galaxy S6’yı fazlasıyla andırıyor. 144.8 x 71 x 7.3 mm.’lik boyutları ve 155 gr. ağırlığıyla Samsung’un geçen yılki amiral gemisi telefonundan daha ağır ve büyük olduğunu söylememiz gerekiyor. Telefonun önü ve arkası Gorilla Glass 4 ekran camıyla kaplanmış. Kenarları saran metal çerçeve de tıpkı Galaxy S6’daki hatlara sahip.

Metal kenarların cam yüzeylerle buluştuğu hatlar yivlenmiş. Uzun kenarlarda yapılmış düzleştirme sayesinde telefon daha rahat tutuluyor. Bu arada kenarlardaki eğimli yapı sayesinde Galaxy A5 olduğundan daha ince görünüyor. Her ne kadar Galaxy Note 5 ile aynı malzemeden yapılmış olsa da, belki boyutun daha küçük olmasının etkisiyle, Galaxy A5 o kadar fazla kaymıyor. Ekranın etrafını saran çerçevenin büyüklüğü makul seviyede. Özellikle uzun kenarları kuşatan çerçeve kalınlığı epey küçük. Bu da Galaxy A5’in genişliğini azaltan ve tek elle rahat şekilde kullanılmasının sağlayan önemli bir unsur sayılır.

Hem önde hem de arkada Gorilla Glass 4 camın kenarlara doğru yaptığı hafif kavis A5’in daha hoş görünmesini sağlıyor. Ön tarafta 5.2 inç ekran büyük yer kaplıyor, yüzde 72.5’lik ekran-toplam yüzey oranı da bunu doğruluyor. Ekranın altında yine tüm Samsung Galaxy telefonlarında gördüğümüz gibi ana ekran tuşu, onun her iki yanına yerleştirilmiş çoklu görev ve geri işlevli kapasitif dokunmatik fiziksel tuşları görüyoruz. Geçen yılın A5’inden farklı olarak, bu yılın telefonunda ana ekran tuşu parmak izi okuyucu da barındırıyor. Böylelikle Galaxy A5 (2016) sahipleri ekran kilidini sadece parmaklarını ana ekran tuşuna dokundurarak açabiliyorlar.

Bunun dışında geçen yılın modeline göre bir başka önemli değişiklik de ekranla ilgili. Ekran çözünürlüğü geçen yılın modelinde 720p iken, şimdi yine 5.2 inç ekranda 1080p Full HD çözünürlük görüyoruz. Böylelikle keskinlik açısından önemli bir artış kaydedilmiş oluyor, görsel açıdan deneyim daha da artıyor.

Super AMOLED ekran doğal olarak geniş görüş açılarına sahip, aynı zamanda ekran parlaklık aralığı da geniş. Otomatik mod sayesinde ekran parlaklığı çevre koşullarına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor, parlak ışık altında da ekran telefonu rahat kullanmayı sağlayacak parlaklığı sunuyor. Renk doğruluğu açısından da A5 (2016)’nın ekranı fena durmuyor. Bu arada ekranın sağladığı görüntü profilini kişisel zevkinize göre de değiştirebilirsiniz.

Ekranın üst kısmına baktığımızda 5 megapiksel selfie kamerasını, ahize hoparlörünü ve sensörü görüyoruz. Ne yazık ki, Galaxy A5 (2016)’da LED bildirim ışığı bulunmuyor. Bu durumda telefonunuza herhangi bir mesajın veya bildirimin gelip gelmediğini görmek için ekranı uyandırıp kontrol etmeniz gerekecek.

Kenarlara bakacak olursak, sol tarafta ses tuşlarını, sağ tarafta da güç butonunu görüyoruz. Bunlar tek elle tutuşta rahatlıkla erişilebilecek noktalara konumlandırılmış. Ayrıca bütün bu tuşlar metalden yapılmış. Sağ kenarda, güç butonundan aşağı doğru indiğimizde nanoSIM ve microSD kartlarını barındıran yuvayı görüyoruz. Elimizdeki Galaxy A5 (2016) çift SIM kart desteğine sahip, ancak microSD kart yuvasına ikinci SIM kartı taktığınız takdirde bu destekten yararlanmanız mümkün oluyor.

Alt kenara baktığımızda microUSB portu, 3.5 mm. kulaklık jakı, hoparlör ve ana mikofonu görüyoruz. Üst kenarda da ikinci mikrofon bulunuyor. Ayrıca metal kenarlar boyunca, alt ve üst kenarlara yerleştirilmiş plastik şeritler de anten sistemi için. Gorilla Glass 4 camla kaplı arka yüzeye baktığımızda, 13 megapiksel ana kamerayı, bunun yanında LED flaşı görüyoruz. Bu ikilinin biraz altında da Samsung logosu bulunuyor. Galaxy A5 (2016)’nın elimizdeki çeşidi siyah renge sahipken, bunun dışında beyaz, altın ve pembe renk seçenekleri de bulunuyor. Bu arada metal kenarların siyah renkle uyumlu şekilde geldiğini de belirtmeden geçmemek gerekiyor.

SAMSUNG GALAXY A5 (2016) İNCELEMESİ 1 of 25

Samsung Galaxy A5 (2016)’nın içine bakacak olursak, telefonda sekiz çekirdekli Exynos 7580 Octa yongaset bulunuyor. Bu yongaset Mali-T720MP2 yongaseti de içeriyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan A5 (2016), 128 GB’ye kadar kapasiteye sahip microSD kartları da destekliyor.

Bu paketin sağladığı performansa baktığımızda, geçen yılın A5 modeline göre hatırı sayılır bir artışın kaydedildiğini gözlemliyoruz. Bu hem CPU hem de GPU performansı için geçerli. Yine de, grafik açıdan yoğun oyunları akıcı şekilde oynamak mümkün olmayabilir. Benchmark testlerine baktığımızda Galaxy A5 (2016)’nın orta sıralarda gezinen puanlar elde ettiğini görüyoruz. Örneğin geçen yılın telefonu olan, içinde Snapdragon 808 işlemci barındıran, ancak A5 (2016)’dan daha ucuza satılan LG G4‘ün daha yüksek puanlar alarak performans açısından önde olduğunu görüyoruz.

Her ne olursa olsun, günlük hayatta büyük yer tutan e-posta, web, sosyal medya, fotoğraf, video gibi işler bakımından Galaxy A5 (2016) ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacaktır. Oyun konusunda da bu telefon fazla sorun çıkarmayacak, hemen her oyunu düzgün şekilde oynamanızı sağlayacaktır.

Pil tarafına baktığımızda 2900 mAh gibi yüksek sayılabilecek kapasitede bir pilin yer aldığını görüyoruz. Smart Manager uygulaması sayesinde pil kullanımını görebilir, uygulamaları pil kullanımlarına göre optimize edebilirsiniz. Öte yandan Güç tasarrufu ve Ultra Güç Tasarrufu modları sayesine de kalan pili daha idareli şekilde kullanabilirsiniz.

Galaxy A5 (2016) ile yaklaşık yirmi saatlik telefon görüşmesi veya 10 saat boyunca web’de gezinti mümkün. Bunun yanı sıra 12 saat boyunca kesintisiz film keyfi yaşamak da mümkün olabilir. Özetleyecek olursak, Galaxy A5 (2016)’nın yüksek kapasiteli pili normal yoğunluktaki kullanımda iki günü rahatlıkla çıkarır. Hatta çeşitli optimizasyonlar sayesinde bunun üstüne çıkmak bile mümkün olabilir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Galaxy A5 (2016)’nın çift SIM desteği var, microSD kart yuvasını ikinci bir hat için kullanabilirsiniz. Kablosuz bağlantı desteklerine baktığımızda Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.1 ve NFC’yi görüyoruz. Bu arada Samsung’un manyetik kartları taklit eden MST teknolojisi de mevcut. Böylelikle zamanı geldiğinde bu telefonla Samsung Pay ödeme sistemini kullanmak da mümkün olabilir. Ayrıca Galaxy A5 (2016)’da FM radyo desteğinin de bulunduğunu belirtelim.

Tabii ki, şu anda her şeyden önemli Galaxy A5 (2016)’nın 4.5G desteği. Bu Samsung Android telefonu Kategori 6 LTE bağlantısını destekliyor. Bu da teoride 300 Mbps seviyesinde indirme hızlarına ulaşmayı sağlıyor. 1 Nisan 2016’dan itibaren faaliyete geçecek 4.5G şebekelerinden bu kadar yüksek hızları almayı ilk etapta beklemiyoruz, ancak Galaxy A5 (2016)’nın yüksek bir potansiyel barındırdığını bilmek güzel olsa gerek.

Kablolu bağlantı tarafında, microUSB 2.0 portunun MHL desteğini, yani bu port üzerinden görüntü aktarımını sunmadığını görüyoruz. Buna rağmen USB On-The-Go desteği var, böylelikle USB sürücüleri bağlanabiliyor. Ayrıca bu port hızlı şarj desteği de sunuyor.

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Samsung Galaxy A5 (2016) da diğer A (2016) serisi üyeleri gibi Android 5.1 Lollipop ile yüklü geliyor. Samsung’un TouchWiz kullanıcı arayüzü de bunun üstünde yüklü olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Geçen yıl ilk kez Galaxy S6’da sunulduğunu gördüğümüz bu TouchWiz sürümü bu sefer de Galaxy A5 gibi bir telefonda karşımıza geliyor. Bazı yazılım tabanlı özelliklerden yoksun olmakla birlikte, TouchWiz’in A5 (2016) üzerinde kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy A5’te de parmak izi okuyucusu bulunuyor. Böylelikle kullanıcılar kilit ekranını parmaklarını ana ekran düğmesine dokundurarak geçebiliyor. Parmak izi tanıtma işlemi Ayarlar içinde yer alan özel bir bölüm üzerinden gerçekleştiriliyor. Sadece birkaç saniye içinde parmak izinizi ekleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Sistemin epey hızlı çalıştığını söyleyebiliriz.

Ana ekran ise TouchWiz kullanıcı arayüzlerinin alıştığımız tarzını ve özelliklerini yansıtıyor. En solda, Flipboard tarafından desteklenen Briefing paneli yer alıyor. Bunun sayesinde gündemi yakından takip etmeniz mümkün oluyor. Bu işlevi istemediğiniz takdirde kapatma imkanına da sahipsiniz. Bildirim tepsisi içinde çeşitli hızlı ayarlar yer alıyor, bunun sayesinde Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantıları hızlı şekilde kontrol etmek, istediğiniz takdirde Rahatsız Etme modunu açmak kolaylıkla gerçekleştiriliyor.

A5 (2016)’nın mavi tonlarının ağırlıkta olduğu kullanıcı arayüzü epey hoş görünüyor. Ancak arzu ettiğiniz takdirde kullanıcı arayüzünü farklılaştırmanız mümkün. Diğer Samsung Galaxy telefonlarında olduğu gibi, Galaxy A5 (2016)’da farklı temalar bulunuyor. Üstelik A serisine özel bazı temalar da bulunuyor. Temalarla birlikte duvar kağıdı, ikonlar değişiyor, bazı TouchWiz uygulamalarının da görünümü bunlara göre yeniden düzenleniyor.

Samsung Galaxy A5 (2016) da birtakım uygulamalarla ön yüklü olarak geliyor. Google’ın Gmail, Haritalar, YouTube gibi uygulamalarını çoğu sertifikalı Android telefonunda olduğu gibi A5’te de görüyoruz. Microsoft’un Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive gibi uygulamaları da yüklü olarak geliyor. Bunun yanı sıra Samsung’un da S Health, S Voice, S Planlayıcı, Smart Manager gibi özel uygulamaları mevcut. Bu arada Samsung Türkiye’nin özel olarak yüklediği ve çeşitli hediyelerle birlikte sunduğu Hürriyet eGazete, Cellograf, SÇocuk, S Film, Galaxy Oyun ve Digiturk Play uygulamalarını da görüyoruz. Kullanıcılar uygulama veya oyunları Google Play Store veya Galaxy Apps uygulama mağazalarından yükleyebilirler. Bu arada Radyo uygulamasının bulunduğunu ve bunun Galaxy A5 (2016)’daki dahili FM radyo alıcısını kullanarak çalıştığını bilmek de birçok kullanıcıyı memnun edecektir.

Galaxy A5 (2016)’nın bir başka önemli özelliği de bölünmüş pencere desteğini sunması. Her ne kadar bu özellik daha çok phablet tarzı telefonlar için uygun olsa da, 5.2 inç Full HD ekranda da bu özelliğin kullanılabilir durumda olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu sayede bir yandan web’de bir şeylere göz atarken bir yandan e-posta yazabilirsiniz. Her uygulama bölünmüş pencere özelliğini desteklemiyor. Çoklu görev ekranındaki son uygulamalara baktığınızda, üstünde bölünmüş pencere işareti bulunan uygulamaları göreceksiniz.

Samsung Galaxy A5 (2016)’nın kameralarına baktığımızda Galaxy S6’nın bazı özelliklerinin miras alındığını görüyoruz. Arkada 13 megapiksel çözünürlüklü, tıpkı S6’daki gibi f/1.6 diyafram açıklıklı ve optik görüntü sabitleme özellikli kamera bulunuyor. S6’dakine benzer şekilde, ana ekran tuşuna art arda iki kez basarak Kamera uygulamasına hızlı şekilde geçebilirsiniz.

Kamera uygulaması daha önce S6, S6 edge ve Note 5 gibi Samsung telefonlarında gördüklerimize benziyor. Ekranın bir tarafında fotoğraf ve video çekim tuşları, ön ve arka kameralar arasında geçiş düğmesi bulunuyor. Ayrıca çekim modu düğmesini de bu sütunda görüyoruz. Karşı kenarda ise flaş, efekt, görüntü oranı gibi en fazla kullanılacak ayarlar eklenmiş şekilde duruyor. A5 (2016)’da da Pro modu bulunuyor. Ancak bu özellik S6’da olduğu kadar zengin değil. Beyaz dengesi, ISO ve pozlama telafisi gibi ayarlar buradan yapılabiliyor. HDR de Zengin ton adıyla farklı bir çekim modu olarak yer alıyor.

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HDR çekimlerde gölgelerdeki detayları görmek biraz zor. Gece çekimlerinde gürültü etkisi epey düşük, genel olarak fotoğraflarda detaylar epey doyurucu. Galaxy A5 (2016)’nın arka kamerasıyla yapılan çekimler hızlı görünüyor, ancak art arda yapılan çekimlerde hafif de olsa takılmalar gözlemlenebiliyor. Genel olarak A5 (2016)’nın arka kamerası S6’daki gibi üst seviyede değil, ancak sahiplerinin ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayabilecek gibi görünüyor.

Öndeki 5 megapiksel kamera da arka kamera gibi f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Bu şekilde düşük ışıkta daha iyi selfie fotoğrafların üretilmesi amaçlanıyor. Gerçekten de elde edilen sonuçlar bu amaca ulaşıldığını gösteriyor. A5 ile çekilen selfie fotoğraflar genel olarak parlak ve epey canlı görünüyor. Ancak yakınlaştırma yapıldığında detayların eksildiği, pürüzsüzleştirmenin yapıldığı görünüyor.

Video tarafında Galaxy A5 (2016)’nın en fazla saniyede 30 kare hızında 1080p Full HD video kaydı yapabildiğini görüyoruz. Günümüzde saniyede 60 kare hızında 1080p veya 4K çekim daha fazla telefonda yer almaya başladı. Ancak Galaxy A5 (2016) ayarında bir telefon için söz konusu format yeterli görünüyor. Çekilen fotoğraflarda keskinlik ve detaylar yeterli seviyede. Optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde de videolar belirli bir durağanlığa kavuşuyor.

Samsung Galaxy A serisiyle birlikte kendine has bir segment oluşturmayı başardı. Böylelikle akıllı telefon ararken üst sınıf telefonlarda bulunan bazı özellikleri isteyip buna rağmen fazla para ödemeyi arzu etmeyenler için önemli bir alternatif de doğmuş oldu. Bu yılın Galaxy A5 (2016) modeline baktığımızda geçen yılın modeline göre önemli iyileştirmeler kaydedildiğini görüyoruz. Böylelikle telefon biraz daha iddialı hâle gelmiş oluyor.

Galaxy A5 (2016)’nın tasarımı ve malzeme kalitesi sahiplerini memnun edecektir. Ekran da belirli bir kaliteyi ve seyir zevkini sunuyor. İşlemcisi belki çok yüksek seviyede deneyim yaşatmayabilir, ancak telefonu ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Pil bakımından ise sahiplerin yüzü gülecektir. Parmak izi tarayıcısının bulunması da A5 (2016)’nın önemli artılarından bir tanesi. Kameraları da günlük hayatta ihtiyaçları karşılamakta başarılı olacaktır. 1600 TL civarında fiyattan pazarlanan Galaxy A5 (2016)’nın sahip olduğu fiyat etiketinin hakkını verdiğini söyleyebiliriz.