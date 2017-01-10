Samsung Galaxy A ve J serisi telefonların 2017 için belirlenen sevkiyat hedefleri gün yüzüne çıktı. Bir borsa köstebeği tarafından paylaşılan rapora göre, Samsung orta segmentteki Galaxy A serisinin 20 milyon sevkiyat rakamına ulaşmasını hedefliyor. Giriş segmentindeki J serisinin ise toplamda 100 milyon sevkiyat rakamını yakalaması öngörülüyor.

Galaxy A serisinin 2017 model telefonları geçtiğimiz hafta resmen duyurulmuştu. Samsung, söz konusu seriyle orta segment telefonların popüler olduğu gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcıları yakalamayı amaçlıyor. Galaxy J serisinin yeni modellerinin ise uygun fiyat karşılığında sunacakları gelişmiş özelliklerle çok daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. Güney Amerika ve Hindistan gibi pazarlarda Galaxy J serisinin yoğun ilgi görmeye devam edeceği düşünülüyor.

2017 model Galaxy J serisi telefonlar henüz resmiyet kazanmış değil. Ancak internete sızan bilgiler, telefonlardaki bileşenlerin geçmiş modellere kıyasla önemli ölçüde artacağını gösteriyor. Samsung’un yeni J serisini de daha önce olduğu gibi gelişmekte olan pazarlara getirmemesi muhtemel görünüyor.

Samsung Galaxy A ve Galaxy J serileriyle de pozitif marka algısını kuvvetlendirebilir

Galaxy Note 7’nin başına gelenlerin ardından Samsung’un pozitif marka algısına olan ihtiyacı iyiden iyiye artmış durumda. Algıyı düzeltmek için öncelik amiral gemisi telefonlarda olsa da, farklı orta segment telefonların da şirkete bu hedefinde yardımcı olması muhtemel görünüyor. Samsung’un hedef olarak belirlediği rakamlara ulaşmasının çeşitli faktörlere bağlı olduğunu unutmamak ve hedeflerin tutup tutmayacağını görmek için beklemek gerekiyor.