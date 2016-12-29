Samsung Galaxy A serisinin 2017 modellerinin su geçirmez kasaya sahip olacağına dair işaretler, bir süre önce ortaya çıkmıştı. Güney Koreli şirket, uzun süredir beklenen A serisinin yeni modellerinin tanıtım tarihini sonunda açıkladı.

Samsung’un Malezya ofisi tarafından gönderilen davetiyeye göre, Galaxy A serisinin 2017 model üyeleri 5 Ocak 2017’de gözler önüne çıkacak. Güney Koreli şirket, yeni akıllı telefonlarının tanıtımı için Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bir etkinlik düzenleyecek.

Samsung’un yeni A serisi cihazlarını önümüzdeki hafta Las Vegas’ta gerçekleşecek CES 2017’de de sergilemesi sürpriz olmayacaktır. Davetiyeye bakıldığında görülen su baloncukları ve “Nefesinizi tutun” ibaresi telefonların suya dayanıklı olacağına dair bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Samsung Galaxy A serisinde yine üç model sunacak

Samsung Galaxy A serisinde yine üç modele yer verecek. 4.7 inç ekranlı A3 (2017), 5.2 inç ekranlı A5 (2017) ve 5.7 inç ekranlı A7 (2017), A serisinin 2017 kadrosunu oluşturacak. Her üç akıllı telefonun tasarımında da Galaxy S7’nin etkilerinin görülmesi ve cihazların 2016 çıkışlı seleflerinden daha şık bir görüntüye sahip olması bekleniyor.