Samsung finansal sonuçlarıyla tarihinin en büyük üretim hatalarından birinin etkisini atlattığını gözler önüne seriyor. 2016’nın dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklayan şirket, dönemi 53.3 trilyon won (172 milyar TL) gelir ve 9.2 trilyon won (27 milyar TL) kâr ile kapattı. Güney Koreli elektronik devi, kârını 2015’in son çeyreğine kıyasla yüzde 50’yi aşkın bir oranda artırmış oldu. Şirket, böylelikle son üç yıllık dönem içindeki en kârlı çeyreğini yaşadı. Bunun Galaxy Note 7 krizinin etkisinin görüldüğü bir dönemde gerçekleşmesi ise Samsung adına ayrı bir başarı olarak nitelenebilir.

Samsung, Note 7’de yaşanan problemlerin kaynağına dair raporunu da dün (23 Ocak) kamuoyuyla paylaşmıştı. Şirket, üretimdeki acelecilik ve iştiraklerinden biri tarafından üretilen bataryaların boyutundaki sıkıntının aşırı ısınma ve alev almaya neden olduğunu açıklamıştı. Note 7 krizinin etkisi, Samsung’un üçüncü çeyrek sonuçlarında görülmüş ve şirket öngördüğünden yaklaşık yüzde 30 daha düşük bir kâr elde etmişti. Söz konusu düşüşün geçici olduğu dördüncü çeyrek sonuçlarıyla anlaşılıyor.

Samsung’dan yapılan açıklamada, ekran ve bilgisayar belleği birimlerinin güçlü performansının geri dönüşte önemli rol oynadığı belirtildi. Güney Kore’nin para birimi wonun Amerikan doları karşısında zayıflaması da Samsung’a iyi sonuçlar elde etmesinde yardımcı oldu. OLED paneli veya bellek gibi bileşenlerin satışı dolar üzerinden gerçekleştirildiği için Samsung geçtiğimiz çeyrekte bu satışlardan normalin üzerinde kâr elde etti.

Samsung finansal sonuçları mobil birim için de iyi işaretler veriyor

Galaxy S7 ve Samsung’un uygun fiyatlı telefonları da yılın son çeyreğinde kötü bir performans sergilemedi. Samsung’un mobil birimi, yıllık kârını yüzde 4 oranında artırmayı başardı. Böylelikle üçüncü çeyrekte Note 7’den doğan zarar önemli ölçüde karşılanmış oldu. Samsung, önümüzdeki aylarda A ve J serisi telefonlarının iyi bir satış performansı sergilemesini ve bu ivmeyi korumasını öngörüyor.

Açıklanan finansal sonuçlar, Samsung’un Galaxy Note 7 krizini aşma konusunda önemli bir mesafe kaydettiğini gösteriyor. Yine de, şirketin marka imajını düzeletme konusunda yapacaklarının henüz bitmediğini belirtmek gerekiyor. Bunun için görev öncelikle yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8’e düşecek gibi görünüyor. Bu cihazın ardından devam edeceği açıklanan Note serisinin yeni üyesi, bu izleri tamamen silmek için gün yüzüne çıkacak.