Otomotiv sektörünün pek çok önemli oyuncusu, 2021 itibarıyla çeşitli elektrikli otomobil modellerini yollara çıkarmayı amaçlıyor. Batarya teknolojisinde yaşanacak değişimler de bu otomobillerin sunacağı özellikler ve menzilleri açısından önem taşıyor. Ancak bazı şirketler şimdiden geleceğe dair ipuçları veriyor. Samsung elektrikli otomobil bataryası ile 2021’den itibaren otomobillere ne gibi imkanlar getirebileceğini gözler önüne serdi.

Samsung’un lityum iyon pil ve yenilenebilir çözümler geliştiren birimi Samsung SDI, BMW gibi şirketler için elektrikli otomobil bataryası geliştiriyor. Yeni nesil bataryasının duyurusunu yapan şirket, elektrikli otomobillere 600 kilometre menzil ve hızlı şarj özelliği vadediyor.

Yüksek yoğunluklu batarya, 500 kilometre yol katetmesini sağlayacak doluluk oranına hızlı şarj sayesinde 20 dakika içinde ulaşabiliyor. Bu da uzun bir yolculukta ihtiyaç molası verildiğinde otomobilin bataryasının gerekli doluluğa ulaşabileceği anlamına geliyor.

Samsung elektrikli otomobil ile uzun yola çıkmaktan çekinenleri rahatlatmayı amaçlıyor

Otomobillere daha fazla batarya hücresi yerleştirmek, ağırılığın artmasına sebep olabiliyor. Samsung bunun yerine hızlı şarj özelliği sunarak sürücüsüz otomobillerle uzun yola çıkmaya mesafeli yaklaşanları rahatlatmayı amaçlıyor.