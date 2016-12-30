Apple genellikle bir bileşeni birden fazla tedarikçiye sipariş etmesiyle bilinir. Ancak Cupertino merkezli şirket, 2017 ile birlikte bu yaklaşımında değişikliğe gidebilir. Önümüzdeki yıl üç farklı iPhone çıkarması beklenen Apple’ın bu modellerden birinde kullanılacak AMOLED panellerinin tedariği için Samsung Display ile anlaştığı söyleniyor.

Apple’ın önümüzdeki yıl 4.7, 5.5 ve 5.8 inç ekranlı üç farklı iPhone modelini görücüye çıkaracağı bir süredir konuşuluyor. Şirketin 5.8 inç ekranlı versiyonda AMOLED panel kullanacağı iddialar arasında yer alıyor.

Tayvan kaynaklı haberlere göre, Apple söz konusu AMOLED panelleri sadece Samsung Display’den alacak.

Samsung Display Apple’a her ay 20 milyon AMOLED panel tedarik edecek

Güney Koreli şirketin Apple’a her ay 20 milyon civarında AMOLED panel tedarik edeceği söyleniyor. 2017’de piyasaya çıkacak diğer iki iPhone modelinde ise TFT-LCD panellerin kullanılacağı iddia ediliyor. Üç telefonun da 2017’nin ikinci yarısı itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Yeni iPhone modellerinin üretiminin önümüzdeki mart ayında başlayacağı ve mayıs ya da haziranda üretimin hızlandırılacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.