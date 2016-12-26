Teknoloji şirketleri son zamanlarda müstakbel ürünleri için sıra dışı fikirleri uygulama konusunda biraz daha cesaretli davranıyor. Sony bunun için kendi bünyesinde bir kitle fonlama platformu oluştururken, ZTE de yeni akıllı telefonlarından birinin konseptinin ve tasarımının belirlenmesinde geniş kitlelerin desteğini almıştı. Samsung henüz bu noktaya gelmiş değil. Ancak Samsung Creative Labs birimi de henüz gerçek ürüne dönüşmemiş sıra dışı fikirleri gün yüzüne çıkarmaktan geri kalmıyor. Güney Koreli şirket, CES 2017’de de cilt bakımı ve çocukları eğlendirmeye yönelik fikirlerini sergileyecek.

Samsung cilt bakımı denince akla gelen şirketlerden biri değil. Ancak şirketin geliştirdiği çözüm piyasaya sürülürse bu durumun değişmesi muhtemel görünüyor. S-Skin adıyla anılan proje, kulağa Samsung’un uygulamalarından biri gibi geliyor. Oldukça garip bir görüntüsü olan S-Skin, cildi ovmakta kullanılan mikro iğneli yamalar taşıyor. Farklı teknolojilerden yardım alarak cildin durumunu tespit eden cihaz, bazıları bu yamalar üzerinden iletilebilen tedaviler öneriyor. Samsung, S-Skin’in nasıl çalıştığını göstermek için bir video da yayınladı.

Samsung’un geliştirdiği cilt bakım araçlarından bir diğeri de Lumini adını taşıyor. Daha standart bir ürün gibi görünen Lumini, bilgisayar vizyonundan faydalanarak cildin ne kadar sağlıklı olduğunu tespit edecek. Cilt problemlerini ortaya çıkmadan önce tespit etmeyi amaçlayan ürün, problem için bir tedavi önerecek veya kullanıcıları bir uzmana yönlendirecek.

Samsung Creative Labs bünyesinde bir de çocuklar için bir oyuncak eklentisi hazırlandı. Tag+ adını taşıyan bu eklenti, basit bir Bluetooth destekli düğme gibi görünüyor. Oyuncaklara monte edilebilecek olan Tag+ ile akıllı telefon ya tabletler üzerinden erişilebilecek ekstra içerikler sunulacak. Tag+ ile oyuncaklara video sohbet yeteneği bile kazandırılabilecek.

Samsung Creative Labs yeni ürünlerini CES 2017’de sergileyecek

Samsung Creative Labs, yeni ürünlerinin demosunu önümüzdeki hafta Las Vegas’ta başlayacak CES 2017’de sergileyecek.