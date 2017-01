Samsung’un yeni Chromebook modellerini tanıtmaya hazırlandığına dair haberler bir süredir gündemdeydi. Şirket, CES 2017 etkinliğinde yeni Chromebook modellerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarlar, Samsung ve Google tarafından birlikte geliştirildi.

Chromebook Plus ve Chromebook Pro’nun tasarımında Google Play erişimi merkezde bulunuyor. Bu sayede Google’ın mobil uygulama mağazasındaki uygulamalara da Chromebook üzerinden rahatlıkla erişilebilecek. Buna ek olarak, platformdaki filmlere, kitaplara ve müziklere de Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarlarıyla hızlı biçimde ulaşılabilecek.

Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro’da 360 derece döndürülebilen ekran bulunuyor. Bu sayede dizüstü bilgisayar, arzu edildiğinde bir tablet gibi kullanılabiliyor. Her iki modelde de bulunan yerleşik kalem, yeni Samsung Chromebook’ların tablet formatında kullanımını biraz daha kolaylaştırıyor. Kalem sayesinde Chromebook Plus ve Pro üzerinde rahatlıkla not alınabiliyor ve ekran üzerindeki içerikler yakalanabiliyor. Kalemin kullanımını desteklemek adına Google Keep ve Samsung ArtCanvas uygulamaları yeni Samsung Chromebook’larda ön yüklü olarak sunuluyor.

Samsung’un yeni Chromebook’larının ikisi de tartıda 1.08 kilogram çekiyor. Oldukça kaliteli görünen ince bir kasaya sahip olan yeni Chromebook’lar, kullanıcıların çantalarında rahatlıkla taşınabiliyor.

Hem Chromebook Plus’ta hem de Chromebook Pro’da 2400 x 1600 Quad HD çözünürlüklü 12.3 inç ekran bulunuyor. Gorilla Glass 3 ile korunan ekran, 3:2 görüntü oranına sahip. USB-C girişleri bulunan iki bilgisayarda da 4K çözünürlüklü içerikler izlenebiliyor.

Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro’da 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Chromebook Plus’ta altı çekirdekli OP1 işlemci yer alıyor. Chromebook Pro’ya ise gücünü Intel Core M3 işlemci veriyor.

Samsung Chromebook Plus şubat ayında satışa sunulacak

Samsung Chromebook Plus, 449 dolardan başlayan fiyatlarla şubat ayında satışa sunulacak. Fiyatı henüz açıklanmayan Chromebook Pro ise ilkbaharda raflardaki yerini alacak.