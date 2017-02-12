Apple‘ın Siri’sinin açık renkli dalgaları var. Microsoft’un Cortana’sı ise bir daireyle temsil ediliyor. Amazon’un Alexa’sı A harfini, Google’ın yeni Assistant sanal asistanı ise rengarenk çubukları kullanıyor. Cok yakında çıkaracağı söylenilen Samsung Bixby adlı sanal asistanına ne kalıyor?

Çıkan çeşitli haberler sayesinde, Samsung’un 2017 model amiral gemisi telefonu olacak Galaxy S8 ile birlikte yapay zekâ tabanlı bir sanal asistan da çıkaracağını biliyoruz. Samsung’un akıllı ev stratejisinde de önemli bir yer tutacağı tahmin edilen bu sanal asistanın özellikleri hakkında çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Bunun adının Bixby olacağı da dedikodular arasında bulunuyor.

Çıkan son bir haber Bixby’nin logosunun neye benzeyeceğini gösteriyor. Neowin, Samsung’un Avrupa Ticari Marka ve Tasarım Ağı’na yaptığı ticari marka başvuru dosyasına dayanarak, sanal asistanın logosunun neye benzeyeceğini ortaya çıkarıyor. “B” harfini temel alan bir logo seçen Samsung, bu logonun “veri paylaşımını mümkün kılan interaktif bilgisayar yazılımı” için tasarlandığını söylüyor. Diğer bir deyişle sanal asistanı işaret ediyor. Neowin, logonun “8” rakamına da benzediğini, bu açıdan Galaxy S8 markasını da hatırlattığını dile getiriyor.

Samsung Galaxy S8’in mart ayında tanıtılması bekleniyor. Samsung Bixby sanal asistan da bu telefonla birlikte çıkışını gerçekleştirecektir.