Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, kısa süre önce hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçici olarak görevden alınmıştı. Söz konusu iddiaları araştıran ve savcılardan oluşan özel kurul, Park ile Samsung başkan yardımcısı Lee Jae-yong arasındaki ilişkiyi de inceliyor. Savcılar daha önce Lee için tutuklama talebinde bulunmuş, ancak bu talep yerel mahkeme tarafından reddedilmişti. Ülke dışına çıkışı yasaklanan Lee, hâlâ savcıların gazabından kurtulamamışa benziyor.

Samsung’un varisi olan Lee Jae-yong’un şirketin çatısı altında bulunan iki kuruluşun birleşmesinin onaylanması adına Samsung’un kasasından 36 milyon doları, Devlet Başkanı Park’ın yakın arkadaşı ve gayriresmî danışmanı Choi Soon-sil tarafından yönetilen iki vakfa aktardığı söyleniyor.

Mahkeme, daha önce Lee’ye yönelik tutuklama talebini hâli hazırda tutuklama için yeterli delillerin bulunmadığı ve gerekliliğin oluşmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Ancak söz konusu para transferine dair şüphelerin hâlen geçerliliğini koruduğunun da altı çizilmişti. Samsung’dan yapılan açıklamada ise para transferinin 2015’teki birleşmeyle bağlantılı olmadığı ve şirkete söz konusu meblağı ödemesi için baskı yapıldığı iddia edildi.

Ancak savcılar Lee Jae-yong’u rahat bırakacak gibi görünmüyor. Yeni delil toplama çalışmalarını sürdüren savcılar, aradan geçen dönemde Hwang Sung-soo’yu sorguladı. Samsung’da yöneticilik yapan ve Güney Kore Binicilik Federasyonu’nun başkanvekilliğini üstlenen Hwang, Samsung’un Choi Soon-sil’in kızı Chung Yoo-ra’ya olan desteği hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Samsung başkan yardımcısı Lee’nin akıbeti önümüzdeki ay belli olacak

Savcılar, Samsung’un işlerini yürütmek için Chung’a pahalı bir at almayı vadettiğini öne sürüyor ve bunun şirketin bağış politikası ile pek ilgili olmadığını savunuyor. Lee’nin tutuklanması konusundaki kararın önümüzdeki ay içinde savcıların görevden alınan devlet başkanı Park ile görüşmesinden sonra verilmesi bekleniyor.