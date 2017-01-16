Samsung için son birkaç ay pek de rahat geçmemişti. Ancak şirket adına işler biraz daha sıkıntılı hâle gelecek gibi görünüyor. Güney Koreli savcılar, Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong için tutuklama talebinde bulundu. Elektronik devinin yürütücü lideri konumunda olan Lee, rüşvetle suçlanıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, kısa süre önce görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle azledilmişti. Lee’nin bir satın alma işleminin onaylanması için Park’ın yakın müttefiklerinden Choi Soon-sil’e rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Lee’nin tutuklanması için gerekli mahkeme kararı henüz verilmiş değil. Samsung da şu an için bu talebe dair suskunluğunu sürdürüyor. Her şeye rağmen, bu kararın hem Lee’ye hem de Samsung’a önemli bir darbe vuracağını tahmin etmek çok zor değil.

Samsung başkan yardımcısı babasının yerine geçmeye hazırlanıyordu

Lee Jae-yong’un babası Lee Kun-hee de mahkum edilmiş ve affedilmişti. Lee Jae-yong’un zaman içinde şirkette babasının yerini alması bekleniyordu. Olası bir tutuklamanın bu durumu nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Lee Jae-yong’un kız kardeşleri de şirkette önemli görevler üstlense de, halef olarak değerlendirilmiyorlar. Samsung’un tepe yönetiminde yaşanacak dalgalanmanın Güney Kore ekonomisinin genelini etkilemesi pek şaşırtıcı olmayacaktır.