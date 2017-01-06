Samsung 2016 plan ve beklentilerinde Galaxy Note 7 hüsranı nedeniyle bazı değişikliklere gitmek zorunda kalmıştı. Note 7 krizinin etkileri, şirketin 2016’nın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarında açık biçimde görülmüştü. Ancak Samsung 2016 biterken Note 7’nin olumsuz etkilerini silme konusunda önemli adımlar atmış gibi görünüyor.

Güney Koreli şirket, 2016’nın dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçları henüz resmi olarak açıklamış değil. Ancak yayınlanan resmi kazanç rehberi, şirketin kazancını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artırmış olabileceğini gösteriyor. Bu artışta yüksek akıllı telefon ile yonga satışlarının ve Japon yeninin değer kaybının etkin bir rol oynamış olabileceği belirtiliyor.

Samsung’un sırtında Note 7’nin geri çağırılmasından doğan 2.1 milyar dolarlık bir yük bulunuyor. Dolayısıyla şirketin gelirinde bir azalma yaşanacak. Yine de, Samsung’un geri dönüşünün tahmin edilenden daha hızlı biçimde gerçekleşeceği dördüncü çeyreğe dair beklentilerle anlaşılıyor.

Bellek yongalarına ve OLED ekranlarına olan yoğun talebin oluşacak kâr kaybını telafi etmesi öngörülüyor. Şirketin yonga biriminin operasyon kârının 3.4 milyar doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu rakama ulaşmasında Apple için yapılan işlemci üretiminin ve üst sınıf veri depolama çözümlerinin satışının etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

Samsung 2016’ya ait son rakamları ocak ayının sonunda açıklayacak

Samsung’un 2016’nın son üç ayındaki operasyon kârının 7.8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakam, son üç yılın rekoru anlamına geliyor. Samsung, geçtiğimiz yılın son çeyreğine ait resmi rakamları ay sonunda duyuracak.