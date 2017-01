Rusya LinkedIn ile olan mücadelesinde Apple ve Google’ın da desteğini almışa benziyor. The New York Times’ta yer alan habere göre, iki şirket de Rusya’daki iOS ve Android uygulama mağazalarından LinkedIn uygulamasını kaldırmayı kabul etti.

LinkedIn’in 2014’te yürürlüğe giren ve şirketlere Rus vatandaşlara ait verileri Rusya’da depolama zorunluluğu getiren yasayı ihlâl ettiği kasım ayında ortaya çıkmıştı. Söz konusu yasa daha agresif gözetim faaliyetlerinin yapılacağına dair bir adım olarak nitelenmiş, pek çok şirket veri merkezlerini Rusya’ya taşımayı reddetmişti.

Geçtiğimiz yıl Microsoft tarafından satın alınan LinkedIn, söz konusu yasanın en son kurbanı oldu. LinkedIn’e Rusya’da web üzerinden erişim geçtiğimiz kasım ayında engellenmişti. Ancak servise VPN ile erişim sağlanabiliyordu. Bu engelleme mobil uygulamalarda ciddi problemlere yol açmıştı. Ancak uygulama iTunes App Store ve Google Play Store’daki varlığını sürdürmüştü. Ancak alınan son kararla birlikte LinkedIn uygulamasını Rusya mağazası üzerinden indirmek de mümkün olmuyor.

Apple kısa bir süre önce de benzer baskılarla The New York Times uygulamasını iTunes App Store Çin mağazasından kaldırmıştı. The New York Times, Çin’de 2012’den bu yana engelli durumda.

Rusya’nın veri yerelleştirme konusundaki önlemleri agresif olsa da, benzer önlemleri pek çok ülke uyguluyor. Bilgi Teknolojisi Endüstri Konseyi, aralarında Türkiye ve ABD’nin de bulunduğu 13 ülkede benzer önlemlerin uygulandığına dikkat çekiyor. Türkiye, e-ödeme şirketlerinin verilerini Türkiye sınırları içinde depolamalarını zorunlu kılan yasayla listede yerini alıyor. ABD ise Savunma Bakanlığı ile çalışan şirketlerin bakanlığa ait verileri ABD içinde tutmasını zorunlu kılıyor.

Rusya LinkedIn kararıyla ABD ile ilişkilerinde tansiyonu yükseltebilir

Rusya’nın LinkedIn’e yönelik yaptırımları, Rusya ve ABD arasındaki tansiyonu biraz daha yükseltebilir. ABD, bir süredir Rusya’nın siber saldırılarla ABD başkanlık seçimine etkide bulunmaya çalıştığı iddiasını daha açık biçimde dile getiriyor. Bir Amerikan şirketinin Rusya’daki faaliyetlerinin engellenmesi de ilişkilerin düzelmesine yardımcı olmayacaktır.