Geçtiğimiz pazartesi akşamı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenleyen ve sonrasında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hâle getirilen katilin üstünden çıkan iPhone 4s’in dört haneli ekran kilidinin açılması için Apple‘dan da talepte bulunulmuş.

9to5Mac’in MacReports sitesine dayandırdığı habere göre, iPhone 4s’in kilidinin açılması için yapılan çalışmalar dahilinde Apple’dan da yardım talebinden bulunulmuş. Apple’ın henüz resmi bir cevap vermediği belirtilirken, ancak şirketin genel yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda Türk yetkililerden gelen isteği geri çevirmesi bekleniyor. Ancak Habertürk’ün haberine göre, Rusya telefonun kilidinin açılması için yardımda bulunacak. Rusya’nın Türkiye’ye özel bir teknik ekip göndermeyi planladığı ve bu ekibinin söz konusu iPhone’un kilidini açacağı söyleniyor.

Bu olay akıllara geçen yılın sonlarına doğru meydana gelen San Bernardino saldırısı sonrasında yaşananları getirdi. FBI, Apple’dan katillerden bir tanesinin kullandığı telefonun kilidini açmak için yardımda bulunması isteğinde bulunmuştu. Ancak Apple açılacak bir arka kapının en sonunda yanlış ellere düşebileceği endişesiyle buna yanaşmamıştı. FBI da bu durumun ardından telefonun kilidini açmak için dışarıdan yardım almıştı. Ancak en sonunda telefonundan işe yarar bir şey çıkmamıştı.