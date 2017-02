Rock Band VR, geçtiğimiz yılın ekim ayında Harmonix tarafından duyurulmuştu. Oyuna dair ilk bilgiler de o dönemde paylaşılmıştı. Popüler müzik oyununun sanal gerçeklik teknolojisiyle buluşan versiyonu, 23 Martta Oculus Rift sahipleriyle buluşacak.

Oyun şimdiden Amazon üzerinde ön siparişe çıkmış durumda. Ancak oyunu oynamak için gerekenler listesi oldukça uzun. Öncelikli olarak sanal gerçeklik uyumlu bir bilgisayara ve Oculus Rift sanal gerçeklik başlığına sahip olmak gerekiyor.

Bunlara ek olarak, Oculus Touch cihazları olmadan da oyunu oynamak mümkün olmuyor. Oculus Touch yurt dışında 199 dolar karşılığında satılıyor. Oculus Touch, özel aksesuarıyla Rock Band’in enstrümanlarına monte ediliyor.

Rock Band VR is headed to the @Oculus Rift on March 23rd! Pre-Orders are available now: https://t.co/Ffw2R1xVP9 pic.twitter.com/uytARb9TTG

— Rock Band (@RockBand) February 6, 2017