Microsoft’un Xbox’tan sorumlu yöneticisi Phil Spencer, Resident Evil 7 Xbox One versiyonunu satın alanların oyunun PC versiyonuna da ücretsiz olarak erişebileceğini açıkladı. Bu durum, oyunun Xbox Play Anywhere girişimini desteklemesinden kaynaklanıyor. Bu destek, Windows 10 yüklü bilgisayarları kapsıyor.

Bu girişimi destekleyen oyunların Xbox One versiyonlarını satın alanlar, oyunları PC üzerinden de oynayabiliyor.

Capcom’un imzasını taşıyan Resident Evil 7, Xbox Play Anywhere’i destekleyen ilk büyük üçüncü taraf oyun olma niteliğini taşıyor. Daha öncesinde Gears of War 4 ve Forza Horizon 3 gibi Microsoft oyunlarında bu imkan sunulmuştu.

Resident Evil 7 Xbox One versiyonu 24 Ocakta yayınlanacak

Bu destek, oyun oynama konusunda elinde birden fazla donanım seçeneği bulunanları düşündürecek gibi görünüyor. Resident Evil 7, 24 Ocakta oyun severlerle buluşacak. Ücretsiz PC desteği Xbox One’a avantaj sağlasa da, oyunun PS4 versiyonunun PlayStation VR ile oynanabildiğini de unutmamak gerekiyor.