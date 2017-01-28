Uzun süredir merakla beklenen Resident Evil 7 biohazard, 24 Ocakta Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’da oyun severlerle buluştu. Oyun, 26 Ocak itibarıyla Japonya’da da satışa sunuldu. PlayStation 4, Xbox One ve PC’de oyuncuların karşısına çıkan yeni Resident Evil oyunu, üç gün içinde 2.5 milyon kopya satmayı başardı. Oyunun demo versiyonunun 7.15 milyon kez indirildiği düşünülünce bu rakam kulağa şaşırtıcı gelmiyor.

Oyunun yapımcısı Capcom’dan yapılan açıklamada, küresel çapta üç günde 2.5 milyon adet satışın gerçekleştirilmesi “sağlam bir başlangıç” olarak nitelendi. PlayStation VR desteği ile sanal gerçeklikle buluşması, yeni Resident Evil oyununu biraz daha çekici hâle getiriyor.

İlk Resident Evil oyunu 1996’da yayınlanmıştı. Capcom, o günden bu yana 75 milyondan fazla Resident Evil oyunu satmayı başardı. Serinin hayranlarının aradan geçen yıllara rağmen sadakatlerini korudukları, oyunun satış rakamları sayesinde anlaşılıyor.

Resident Evil 7 biohazard macerayı birinci kişinin gözünden yaşatıyor

Capcom, yeni oyunda üçüncü kişinin perspektifinden birinci kişinin perspektifine “dramatik bir geçiş” yapıldığını belirtiyor. Bu geçiş oyundaki korku dozunu artırıyor. Korku dozundaki artışta RE ENGINE adını taşıyan ve Capcom içinde geliştirilen yeni oyun motorunun sunduğu grafikler de önemli bir rol oynuyor.