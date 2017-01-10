Razer Project Valerie adını verdiği ve üç adet 4K ekran taşıyan dizüstü bilgisayarının prototiplerini CES 2017’de sergilemişti. Şirket bir açıklama yaparak bu bilgisayarlardan ikisinin çalındığını duyurdu. Razer’ın açıklamasında ürünlerin pazar günü yerel saatle 16:00 sularında ortadan kaybolduğu belirtildi.

Razer CEO’su Min-Liang Tan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada hırsızlık ve endüstriyel casusluk gibi konulara çok ciddi yaklaştıklarını ve bunu hilecilik olarak gördüklerini dile getirdi.

Bu tarz suçların ağır biçimde cezalandırıldığını hatırlatan Tan, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin pek de akıllı olmadığını söylemeyi ihmal etmedi.

Razer Project Valerie prototiplerinin bulunması için CES katılımcılarından da yardım istedi

Tan, Razer’ın olayı aydınlatmak için kolluk kuvvetleri ve CES yönetimiyle birlikte çalıştığını açıkladı. Razer CEO’su olaya dair bilgisi olan fuar katılımcılarının legal@razerzone.com adresine e-posta göndermesini de istedi. Bir şirket yetkilisi ise suçlu veya suçluların bulunmasını sağlayan bir bilgi paylaşan kişiye 25 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.