Bilgisayar oyuncuları için yüksek kalitede ekipmanlar üreten Razer, daha önce Ouya ve THX gibi şirketleri satın almıştı. Razer Nextbit’i bünyesine katarak mobil cihaz pazarına da merhaba diyor. Nextbit geride kalan iki yılda “bulut telefonu” olarak tanımladığı Robin ile adından söz ettirmişti. Robin inceleyenler tarafından “güzel ama kusurlu” olarak nitelenmişti. Şirket, son olarak Robin’in CDMA versiyonunun iptal edildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Nextbit is joining the @Razer family! Now we?ll have more resources for more exciting (rebellious) projects. https://t.co/rC6Oww7TMO pic.twitter.com/HJScaIlVfS — Nextbit (@nextbitsys) January 30, 2017

Bu satın almanın Nextbit için hem iyi hem de kötü yönleri olduğu söylenebilir. Nextbit’in kaynaklarının artması sevindirici olsa da, Robin’in artık satılmayacak olması üzücü bir gelişme olarak nitelenebilir. Şirketten yapılan açıklamada 2018’in şubat ayına kadar Robin için güncelleme ve güvenlik yamalarının sağlanmasına devam edileceği belirtildi.

Buna ek olarak, söz konusu tarihten altı ay sonrasına kadar da tüm garantilerin yerine getirilmesinin sürdürüleceği ifade edildi. Nexbit’in ürün pazarlamadan sorumlu yöneticisi Eric Lin, Razer tarafından satın alınmanın kendileri açısından iyi bir şey olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını belirtti.

Razer Nextbit ile yeni ufuklara açılmayı hedefliyor

Razer cephesi adına ise CEO Min-Liang Tan bir açıklama yaptı. Tan, Nextbit’in kendilerine kazandıracağı yeteneklerle yeni alanlarda büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Razer geçtiğimiz yıl Android işletim sistemli Forge TV için kapasiteyi iki kat artırma sözü verse de, o günden bu yana sessiz kalmıştı. Ancak Nextbit ile gerçekleştirilen mobil açılım sayesinde bu sözün daha rahat yerine getirilmesi muhtemel görünüyor.

We?re excited to welcome @nextbitsys to the Razer family. Great things are coming ? stay tuned. More info https://t.co/l8i0XYZFtS pic.twitter.com/9WzasurbTB — R?Z?R (@Razer) January 30, 2017