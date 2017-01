Bilgisayar oyuncuları için yüksek kalitede ekipmanlar üreten Razer, daha önce Ouya ve THX gibi şirketleri satın almıştı. Razer Nextbit’i bünyesine katarak mobil cihaz pazarına da merhaba diyor. Nextbit geride kalan iki yılda “bulut telefonu” olarak tanımladığı Robin ile adından söz ettirmişti. Robin inceleyenler tarafından “güzel ama kusurlu” olarak nitelenmişti. Şirket, son olarak Robin’in CDMA versiyonunun iptal edildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Nextbit is joining the @Razer family! Now we?ll have more resources for more exciting (rebellious) projects. https://t.co/rC6Oww7TMO pic.twitter.com/HJScaIlVfS

— Nextbit (@nextbitsys) January 30, 2017