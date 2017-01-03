Qualcomm Snapdragon 835 yonga setini geçtiğimiz kasım ayında duyurmuş ve daha fazla detayı açıklamak için CES 2017’yi işaret etmişti. İnternete sızan bir blog yazısı, Qualcomm’un resmi açıklaması öncesinde Snapdragon 835 ile ilgili daha fazla şeyi öğrenmeyi sağlıyor.

Pil ömrü, kasım ayındaki duyuruda da Qualcomm’un üzerinde durduğu önemli noktalardan biri olmuştu. Ancak son sızıntı, Snapdragon 835’in mobil cihazlarda çok daha fazla gelişimi mümkün kılacağını gösteriyor. Sanal gerçeklik, gelişimin vadedildiği alanlar arasında dikkat çekiyor. Selefine göre yüzde 25 daha hızlı hâle gelen Adreno 540 grafik işlemcisi, konumsal sesi geliştiriyor ve hareket takibi ile ekranda görülen arasındaki gecikme süresini azaltıyor. Böylelikle sanal gerçeklik başlığı kullanırken kafasını diğer tarafa çevirenlerin mide bulantısı yaşama hissi engellenebilecek.

Akıllı telefonuyla fotoğraf çekmeyi sevenler için de Snapdragon 835 önemli yenilikler sunacak gibi görünüyor. Güncellenmiş grafik işlemcisi ve yeni sinyal işlemcisi sayesinde görüntü sabitleme ve yakınlaştırma gibi eylemler çok daha hızlı biçimde gerçekleştirilebilecek. Fotoğraflarda odaklama yapmak da kolaylaşacak. Snapdragon 835, akıllı telefon kameralarında bulunan her iki foto diyotu da destekleyecek. Melez otomatik odaklama sistemleri de yeni yonga setiyle biraz daha gelişecek donanım unsurları arasında bulunuyor. Keskinliği artırmak adına birden fazla fotoğrafı birleştirebilecek olan Qualcomm Snapdragon 835, fotoğraflarda gürültüyü azaltacak ve HDR efektleri ekleyecek.

Qualcomm Snapdragon 835 daha fazla verimlilik vadediyor

Verimlilik de Snapdragon serisinin yeni üyesinin ön plana çıkan yönleri arasında bulunuyor. 10nm mimarisiyle üretilen Snapdragon 835, Snapdragon 820’ye kıyasla yüzde 30 daha küçük bir bileşen. Selefine kıyasla yüzde 40 oranında daha az enerji tüketen 835, yüzde 27 oranında daha hızlı çalışıyor. Bu da telefonların hem incelmesini hem de pillerinin büyümesini mümkün hâle getiriyor. Quick Charge 4.0 teknolojisinin varlığı ise 5 dakikalık şarjla 5 saatlik bir kullanım süresi sağlıyor. Snapdragon 835’in Samsung Galaxy S8 ve LG G6 gibi telefonlarda kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.