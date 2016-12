Qualcomm Snapdragon 835 geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Amiral gemisi telefonlar için geliştirilen mobil yonga setine dair detaylar ise duyuru döneminde açıklanmamıştı. Qualcomm, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Snapdragon 835’e dair yeni detayları önümüzdeki hafta CES 2017 esnasında açıklayacağının ipucunu verdi.

Our #Snapdragon 835 processor will come into focus at #CES2017. pic.twitter.com/fzw0DO8kBw

— Qualcomm (@Qualcomm) December 27, 2016