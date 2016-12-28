Qualcomm Snapdragon 835 geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Amiral gemisi telefonlar için geliştirilen mobil yonga setine dair detaylar ise duyuru döneminde açıklanmamıştı. Qualcomm, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Snapdragon 835’e dair yeni detayları önümüzdeki hafta CES 2017 esnasında açıklayacağının ipucunu verdi.

Şirketin CES 2017 etkinliğinde odak noktasına Snapdragon 835’i yerleştirmesi bekleniyor. Samsung tarafından 10 nm. mimarisiyle üretilecek olan Snapdragon 835, Quick Charge 4.0 desteğini beraberinde getirecek. Quick Charge 4.0 sayesinde telefonlar sadece 5 dakikalık şarjla 5 saatlik bir pil ömrüne kavuşacak.

Qualcomm’un Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2017’de Snapdragon 835’e dair çeşitli sorulara yanıt vermesi bekleniyor. Örneğin yonga setinin Snapdragon 820 gibi dört çekirdekli mi, yoksa Snapdragon 810 gibi sekiz çekirdekli mi bir CPU barındıracağı henüz bilinmiyor. Qualcomm’un işlemci saat hızı konusunda da daha kapsamlı bilgiler vermesi bekleniyor. GFXBench benchmark testi, cevabı merak edilen bu sorularla ilgili bazı ipuçları verse de, pek çok kişi kulağını Qualcomm’dan gelecek resmi açıklamaya vermiş durumda. GFXBench’in testi, 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciyi işaret ediyor.

Qualcomm Snapdragon 835 LG G6 ve Samsung Galaxy S8’de boy gösterebilir

Qualcomm’un yeni işlemcisinin ilk olarak LG G6 ve Samsung Galaxy S8 gibi amiral gemisi telefonlarda boy göstermesi bekleniyor. Samsung’un büyük umutlar bağladığı Galaxy S8’in 26 Şubatta MWC 2017’nin başlangıcından hemen önce Barselona’da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılması beklense de, son zamanlarda tanıtımın nisan ayına ertelendiğine dair çeşitli haberler de dolaşıyor. LG’nin ise G6’yı Galaxy S8’den önce piyasaya sürmek istediği konuşuluyor.