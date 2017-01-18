ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Qualcomm aleyhine oldukça fazla suçlama içeren bir dava açtı. Komisyon, Qualcomm’un geniş bant patentlerini rakiplerini devredışı bırakmak için kullandığını öne sürüyor. FTC’ye göre, şirket akıllı telefon üreticilerine kendi üretimi olan modemleri tercih etmeleri için baskı uyguluyor. Dava dosyasında Apple‘ın da adı oldukça fazla geçiyor. FCC’ye göre, Qualcomm Apple telefonlarının tek modem tedarikçisi olmak için bazı tavizler verdi.

Qualcomm’un uzun bir süre boyunca Apple’ın tek modem tedarikçisi olmak adına çeşitli ayrıcalıklar sunduğu iddiası, dava dosyasının dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor. FTC’ye göre, Qualcomm 2007’de Apple’a WiMax bir iPhone üretmemesi karşılığında ödedi telif ücretlerinin bir kısmını iade etmeyi vadetti.

WiMax artık esamesi okunmayan bir teknoloji olsa da, 2007’de fazlasıyla sıcak bir gündem maddesiydi. Sprint, 2008’de WiMax ile şebekesini 4G hızına taşımak adına büyük bir yatırım yapmıştı. O dönemde Qualcomm’un desteklediği LTE ise henüz tam anlamıyla hazır değildi. Qualcomm Apple’a yeni telefonunda WiMax desteği sunmaması için ayrıcalıklar sağlayarak Sprint’in yatırımının adeta ölü doğmasına neden olmuştu. Qualcomm böylelikle mobil işlemci ve modem pazarında da Intel’in önünü kesmişti.

Qualcomm Apple’a ayrıcalık sunarak kendisine avantaj sağlamayı başardı

Aradan geçen 10 yıllık süre içinde Sprint, LTE’ye geçiş yapsa da henüz istediği seviyeye gelebilmiş değil. T-Mobile CEO’su John Legere, kısa süre önce Sprint’ten “patlayan” olarak bahsetmiş ve Sprint ile ilgilenebileceklerini belirtmişti. Intel ise iPhone 7’ye modemlerini yerleştirmeyi başarsa da, mobil cihaz sektöründe ciddi anlamda söz sahibi olabilmiş değil. Ancak ilk 4G iPhone WiMax teknolojisine sahip olsaydı işler daha farklı bir seyir izleyebilirdi. Dolayısıyla Qualcomm’un Apple’a sunduğu imtiyazlardan ciddi anlamda faydalandığı söylenebilir.