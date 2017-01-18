Qualcomm ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından akıllı telefon ve türevi cihazlara modem satmak için rekabete aykırı davrandığı suçlamasıyla dava edildi. FTC’ye göre, Qualcomm modem tedarikçisi olarak hakim konumunu kullanarak akıllı telefon üreticilerine iki seçenek sunuyor. Şirketin üreticilerden patentlerinin kullanımı için yüksek bir miktar istediği söyleniyor. Bu istek kabul edilmezse üreticiler yeterli sayıda telefon üretememe tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Qualcomm ise söz konusu iddiaları tahmin edileceği üzere reddetti. FTC’nin suçlamalarının kusurlu bir hukuki teori üstüne kurulu olduğunu savunan şirket, iddiaların hukuki dayanağının da olmadığını belirtti. Qualcomm, FTC’nin yönelttiği suçlamaların mobil teknoloji sektörüne dair ciddi yanlış yorumlar barındırdığını vurgulamayı ihmal etmedi.

FTC’ye göre, Qualcomm “Lisans yoksa yonga da yok.” şeklinde nitelenebilecek bir politika yürüttü. Şirketin külfetli lisanslama politikasını kabul etmeyen üreticilere lisans satmayı reddettiğini savunan FTC, üreticilerin de bu baskıya boyun eğmek zorunda kaldığını ifade etti. Zira Qualcomm yüksek miktarda üst segment işlemci üretebilen az sayıda şirket arasında yer alıyor. Qualcomm’un şartlarını kabul etmeyen üreticiler, yeterli sayıda telefon üretemiyor.

FTC, başvurusunda Qualcomm tarafından uygulandığını iddia ettiği lisanslama koşullarından da detaylı biçimde bahsetti.Qualcomm’un lisanslama koşullarına göre, akıllı telefon üreticileri cihazlarına Qualcomm’un rakipleri tarafından üretilmiş bir modem yerleştirdikleri takdirde ekstra para ödemek zorunda kalıyor. Bunun da rakip modemlerin maliyetlerini artırdığı söyleniyor. FTC, söz konusu uygulamayı “rakip ürünlerine vergi koymak” olarak niteliyor ve bunun rekabete zarar verdiğini savunuyor.

Qualcomm’un söz konusu patentleri adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarda lisanslamaya söz verdiği belirtiliyor. Bahsi geçen patentlerin endüstri için standart niteliğinde olması, ilgili koşulların uygulanmasını gerektiriyor. Qualcomm’un bu patentleri doğrudan modem üreticilerine lisanslamak yerine telefon üreticilerinden fazla para almak için kullandığı iddia ediliyor.

Dava dosyasında Qualcomm’un uyguladığı lisans ücretlerinin “orantısız biçimde yüksek” olduğu savunuluyor. Şirketin aynı bileşen ve teknolojiler için rakiplerine kıyasla daha yüksek rakamlar talep ettiği de belirtiliyor. FTC’ye göre, söz konusu bedeller tüketicilere de yansıtılıyor.

Qualcomm ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından aleyhinde yöneltilen tüm iddiaları reddediyor. Şirket, dava dosyasının özünün de yanlış olduğunu vurguluyor. Yapılan açıklamada, “FTC tarafından ortaya atılan iddiaların tasviri, kurumun davasının bariz biçimde kusurlu olduğunu göstermektedir.” ifadesi kullanıldı. Makul olmayan lisans ücretlerini zorla dayatma gibi bir politikasının olmadığını savunan Qualcomm, FTC’nin şikayetinin merkez tezinin yanlış olduğunu iddia etti.

Qualcomm, davanın açılmasının da aceleyle alınmış bir karar olduğunu öne sürdü. Şirket, FTC’nin iş dünyasına karşı daha sıcak bir tutum takınması beklenen Donald Trump göreve gelmeden önce davayı açmak için aceleci davrandığını ima etti. Qualcomm’un baş hukuk müşaviri Dan Rosberg, kendilerinden emin olduklarını ve haklarını federal mahkeme önünde savunacaklarını belirtti.

Dava dosyasında Qualcomm ve Apple arasında yapıldığı söylenen bir anlaşmanın detayları da yer alıyor. Söz konusu anlaşma, rekabete aykırı uygulamaların sonuçlarını gösteren bir araç olarak niteleniyor. Apple’ın Qualcomm’un yüksek lisanslama ücretlerinden kurtulmak adına beş yık boyunca ürünlerinde başka üreticilerin modemlerini kullanmama sözünü verdiği ve bunun karşılığında Qualcomm’un Apple’a lisans ücretlerinin bir kısmını geri ödediği belirtiliyor.

Bu anlaşmanın kısa süre önce sona erdiği söyleniyor. Bu da Apple’ın kısa süre öncesine kadar neden akıllı telefonlarında sadece Qualcomm’un modemlerini kullandığını açıklıyor. Cupertino merkezli şirket bir süredir cihazlarında Intel tarafından üretilen modemlere de yer veriyor. Intel’in akıllı telefon pazarında yerleşme konusunda yaşadığı sıkıntıların nedeninin de bu anlaşma olabileceği düşüncesi akıllara geliyor. Şimdilik hem Intel hem de Apple, bu konuya dair sessizliklerini koruyor.

Qualcomm ABD Federal Ticaret Komisyonu’na yüksek bir ceza ödeme tehlikesiyle karşı karşıya

Qualcomm dava sonucunda ABD Federal Ticaret Komisyonu’na yüksek bir ceza ödemek zorunda kalabilir. Şirket kısa süre önce Güney Kore’de lisanslama uygulamaları nedeniyle 853 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. 2015’te ise Çin rekabete aykırı davranışları nedeniyle Qualcomm’a 975 milyon dolar ceza kesmişti.