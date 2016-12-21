Fotoğraflara sanatsal filtrelerle farklı bir hava kazandıran Prisma için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme, uygulamanın en büyük kısıtlamalarından biri olan 1080 x 1080 piksel kare çözünürlük limitini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar artık uygulama üzerinden fotoğraflarını serbestçe kesebiliyor.

Filtrelenmiş fotoğrafların çözünürlüğü de eskisinin iki katına çıkıyor. Bu sayede fotoğraf kalitesi yükselirken, kullanıcılara da karelerini şekillendirme konusunda daha fazla seçenek sunuluyor.

Prisma güncelleme ile kullanıcılarına konum tabanlı bir fotoğraf akışı da sunuyor. Bu akışta yakındaki diğer Prisma kullanıcılarının fotoğrafları, algoritmik olarak sıralanmış biçimde gösteriliyor. Bir fotoğrafın beğenilme oranı arttıkça algoritmik sırası da yükseliyor ve fotoğrafın daha çok kişiye ulaşması mümkün hâle geliyor.

Prisma güncelleme ile interaktif bir haritaya kavuşuyor

Yeni eklenen bir diğer araç olan interaktif harita ise Big Ben ya da Eyfel Kulesi gibi popüler noktalarda çekilen ve bir çok kişi tarafından beğenilen fotoğrafları görmeyi sağlıyor.

Güncelleme hem iOS’te hem de Android‘de kullanıcılara dağıtılıyor. Ancak serbest görüntü oranı özelliğinden ilk başta sadece iPhone sahipleri faydalanabilecek. Android telefon kullanıcılarının bu özellik için biraz daha beklemeleri gerekiyor.