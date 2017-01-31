Power Rangers, günümüzde 30’lu yaşlarda olanların çocukluğu ve gençliğinin en güzel hatıraları arasında yer alıyor. Popüler kültür sahnesine yeniden dönmeye hazırlanan seri, bu dönüşü bir mobil oyunla destekleyecek. Oyun, mart ayında iOS ve Android‘de kullanıcılarla buluşacak.

Oyunun tam adı “Power Rangers: Legacy Wars” olacak. Ücretsiz yayınlanması beklenen Legacy Wars, gerçek zamanlı ve çok oyunculu bir dövüş oyunu olacak. Oyundaki karakterler, serinin yeni filmine uygun biçimde güncellenmiş olarak oyuncuların karşısına çıkacak.

Oyunun kesin çıkış tarihinin de yakın bir zaman içinde açıklanması bekleniyor. Kesin çıkış tarihiyle birlikte oyun mekaniğine dair daha fazla bilginin paylaşılması öngörülüyor.

Power Rangers: Legacy Wars web sitesi açıldı

Legacy Wars için hazırlanan web sitesi de faaliyete geçti. Oyuncular, bu site üzerinden oyun için ön kayıt yapabiliyor. Legacy Wars’un renkli savaşçıların geri dönüşüne nasıl bir katkıda bulunacağı şimdiden merak ediliyor.