Power Rangers’ın en yeni fragmanı Zordon’u ve Megazord’u gösteriyor

Power Rangers’ın yeni sinema filminin çıkışına daha iki ay var. Bunun öncesinde yayınlanan filmin yeni fragmanı sayesinde, hayranları filmi beklerken heyecanlarını biraz olsun dindirme fırsatı buluyor.

Fragman sayesinde Bryan Cranston’ın Zordon’unu ilk kez görüyoruz. Bilmeyenler için kısaca açıklayacak olursak, büyük bir holografik yüz olan Zordon, savaşçı ekibe akıl hocalığı yapıyor, onları yönlendiriyor. Bu arada fragman sayesinde Zord’ları da iş başındayken görüyoruz.

Mekanik veya biyomekanik robotlar fragmanın neredeyse üçte ikisini kaplıyor. Bu sayede CGI yoğunluğunun Michael Bay’in Transformers filmdeki kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bu arada robotların bir araya gelip Megazord’u oluşturmasını da kısa süreliğine görüyoruz.

Elizabeth Banks’i filmin kötü karakteri Rita Repulsa rolünde izliyoruz. Power Rangers üyeleriyse henüz ün kazanmamış, genç oyunculardan seçilmiş. Ancak her birinin görünüşünün eski filmlerdeki karakterleri andırdığını belirtmeden geçmeyelim. Power Rangers hem aksiyon hem de efekt bakımından epey fazlasını vadediyor. Merakla bekliyoruz.