Polaroid markalı ürünler uzun yıllardır CES’te gözler önüne çıkarıyor. Şirket, bu geleneği CES 2017’de de sürdürdü. Polaroid Pop adını taşıyan yeni kamerayla çekilen fotoğraflar, 3 ya da 4 inçlik Zink fotoğraf kağıtlarına mürekkepsiz olarak basabiliyor.

Pop, tıpkı selefleri gibi, bir “şipşak kamera”dan daha fazlası olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda bir dijital fotoğraf makinesi olan Pop, aynı anda her iki formatta da çekim yapabiliyor. Pop, bu sefer barındırdığı bileşenlerle de ekstra dikkat çekmeyi başarabiliyor.

Pop 20 megapiksel çözünürlüklü CMOS sensör barındırıyor. Çift LED flaş taşıyan kamera, 1080p çözünürlüklü video kaydı yapabiliyor. 3.94 inç dokunmatik LCD ekran barındıran kamera, fotoğrafları microSD kart üzerine kaydediyor. Pop, Wi-Fi ve Bluetooth yoluyla telefona fotoğraf gönderebiliyor veya telefondan gelen fotoğrafları basabiliyor.

Polaroid Pop 2017’nin sonunda satışa sunulacak

C+A Global tarafından üretilen Polaroid Pop, 2017’nin sonunda satışa sunulacak. Pop’un fiyat etiketinde yazacak rakam konusunda ise şimdilik bilgi verilmedi.