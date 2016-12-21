Geçtiğimiz temmuz ayında yayınlanan Pokemon Go, dünya çapında büyük bir çılgınlığa dönüşmüştü. Oyun, evden çıkmaya veya hareket etmeye pek gönüllü olmayan kişileri de sokağa dökmüştü. Oyunun geliştiricisi Niantic Labs tarafından yayınlanan rakamlar, Pokemon avcılarının Pokemon yakalamak veya yumurta çatlamak için ne kadar mesafe katettiklerini ortaya koyuyor.

7 Aralık 2016 tarihli son verilere göre, oyunda toplam 88 milyar Pokemon yakalandı. Oyuncuların toplam yürüme mesafesi ise 8.7 milyar kilometreye ulaştı.

Bu rakamlara göre, Pokemon Go oyuncularının toplam yürüyüş mesafesi Dünya’dan Plüton’un en uzak uydu noktasının da ötesine uzanıyor.

Pokemon Go yürüme istatistiğinin hesaplamasında bazı hatalar olabilir

Pokemon Go oyuncularının toplam yürüme mesafesi kulağa oldukça etkileyici gelse de, bu konuda yapılan hesaplamada bazı hataların olabileceğini söylemek gerekiyor. Oyun, arabayla yavaş biçimde ilerlemeyi de yürüyüş olarak algılıyor. Dolayısıyla Plüton’un bile ötesine uzanan bu toplam mesafenin sadece ayaklar üzerinde yürünmemiş olması muhtemel görünüyor.