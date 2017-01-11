Pokemon Go, mobil oyun pazarında 2016’nın en başarılı ürünü olmuştu. Ancak görünen o ki, oyunun dünyanın en kalabalık ülkesinde oynanabilmesi pek mümkün olmayacak. Pokemon Go Çin hükümeti tarafından güvenlik endişeleri nedeniyle engellenmeye devam edecek. Hükümet, artırılmış gerçeklik tabanlı diğer oyunları da benzer bir endişeyle engelliyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, artırılmış gerçeklik oyunlarının oyuncuların yaşamını tehdit ettiği belirtildi. Pek çok kişinin bildiği gibi, Pokemon Go’da oyuncular gerçek dünyada gezinirken sanal Pokemonları toplamaya çalışıyor. Bu esnada oyuncuların gözleri genelde telefon ekranında olduğu için tehlikeli durumlar yaşanabiliyor.

Pokemon Go’nun oyuncuların hayatı için tehlike teşkil ettiği iddiası biraz abartılı olarak nitelenebilir. Ancak oyunu oynayanların oldukça ilginç durumlarla karşı karşıya kaldığını da unutmamak gerekiyor. Pokemon Go oynarken bir araba tarafından çarpılan, soyulan veya cesetle karşılaşan oyuncularla ilgili haberler, oyunun zirvede olduğu dönemde gündeme gelmişti.

Pokemon Go Çin pazarında klonlarıyla varlık gösteriyor

Çin hükümeti, potansiyel güvenlik risklerini değerlendirene kadar bu kararını değiştirmeyecek gibi görünüyor. Bu riskler arasında coğrafi bilgi güvenliğine ve ulaşım güvenliğine dair tehlikeler de bulunuyor. Dolayısıyla Pokemon Go Çin pazarında klonlarıyla varlık göstermeyi bir süre daha sürdürecek gibi görünüyor. Niantic’in Çin hükümetinin endişelerini giderecek değişiklikleri yapması çok muhtemel görünmüyor. Dolayısıyla oyunun Çin’deki varlığının klonlar üzerinden devam etmesi bekleniyor.