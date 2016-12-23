Pokemon Go Apple Watch uygulamasının müjdesi, Apple’ın geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte verilmişti. Uygulamanın çıkışında yaşanan gecikme, bazı dedikodulara yol açmıştı. Ancak bu dedikoduları yalanlayan geliştirici Niantic Labs, uygulamanın sonunda indirmeye hazır hâle geldiğini duyurdu.

Pokemon Go’nun Apple’ın akıllı saatleri için hazırlanan versiyonu, tam teşekküllü bir uygulama niteliği taşımıyor. Oyunun iPhone uygulaması için tamamlayıcı niteliği taşıyan Apple Watch uygulaması sayesinde kullanıcılar bazı görevleri telefonlarını ceplerinden çıkarmadan yerine getirebiliyor. Saatle Pokemon yakalamak mümkün olmasa da, Pokestop’lardaki unsurları toplamak mümkün oluyor. Buna ek olarak, yakındaki Pokemon’lar da saat üzerinde tek bir dokunuşla görülebiliyor.

Pokemon Go Apple Watch uygulaması, her oyun seansını bir egzersiz olarak kaydediyor. Böylelikle oyun oynanan zamanlarda da Apple Watch’un aktivite halkası doldurulabiliyor. Oyuncular yakınlardaki Pokemonlara dair bildirimleri saat üzerinden görebiliyor. Yumurta çatlatma ve favori Pokemon ile şeker alma gibi işlemler akıllı saat üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılara saat üzerinden yumurtalarının çatladığına ve madalya kazandıklarına dair bildirimler de gönderilebiliyor.

Pokemon Go Apple Watch uygulamasıyla hareketli bir ayı tamamlıyor

2016 yazına damgasını vuran Pokemon Go için yılın son ayının da hareketli geçtiği söylenebilir. Oyuna olan ilginin azaldığının farkında olan geliştirici Niantic Labs, bu ilgiyi yeniden canlandırmak adına hazırladığı bazı yenilikleri aralık ayında oyuncularla buluşturdu. Yeni oyun içi etkinlikleri hayata geçiren Niantic Labs, Starbucks ve Sprint gibi şirketlerle işbirliğine gitmişti. Buna ek olarak, oyun Hindistan gibi önemli bir pazara da resmi olarak giriş yapmıştı.