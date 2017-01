Pokemon Go’yu Android üzerinde oynayanlar artık Pokemon toplarken veya Pokemonlarını gym’lerde dövüştürürken oyunun müziğini dinlemek zorunda değil. Geliştirici Niantic Labs tarafından yayınlanan son güncelleme ile Pokemon Go Android uygulamasına arka planda müzik desteği geliyor. Bu destek sayesinde oyun açıldığında arka planda çalan müzik veya podcast durdurulmuyor, oyuncular kendi tercih ettiklerini dinleyebiliyor.

Oyunu iOS üzerinde oynayanlar, bu imkâna bir süre önce kavuşmuştu. Artık Android kullanıcıları da Pokemon Go oynarken biraz daha özgür hissedebilecek. Daha öncesinde Pokemon Go başlatıldığı sırasında arka planda çalan müzik otomatik olarak kesiliyor ve ses isteyen oyunculara oyunun müziğinden başka bir seçenek kalmıyordu. Android için yayınlanan güncelleme ile birlikte tüm Pokemon Go oyuncuları bu zorunluluktan kurtulmuş oldu.

Ancak bu zorunluluğun da oyunun geliştiricisi Niantic Labs’ten kaynaklanmadığını belirtmek gerekiyor. Pokemon Go’nun oyun motoru Unity 3D’nin arka planda müziği desteklememesi nedeniyle Pokemon Go oyuncularının oyun esnasında kendi şarkılarını dinlemesi mümkün olmuyordu. Unity 3D’de söz konusu durumun ortadan kaldırılmasından bir süre sonra Pokemon Go Android versiyonunda da arka plan müzik desteği sunmaya başladı.

Pokemon Go Android uygulaması arka plandaki müziğin sesini kısıyor

Ancak burada bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Pokemon Go Android uygulaması arka planda müziği desteklese de, sesi otomatik olarak epey aşağıya çekiyor. Bu da oyuncuların dinledikleri şarkıyı daha iyi duyabilmek için kulaklıktaki sesi artırmasına neden oluyor. Oyundan çıkış yapıldığında otomatik olarak kısılan ses de tekrar önceki seviyesine yükseltiliyor. Bunun oyuncuların kulaklarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtmekte fayda var.