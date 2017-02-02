Pokemon Go, 2016’da mobil oyun endüstrisinin tartışmasız en büyük başarısına imza atmıştı. Yaz aylarında yayınlanır yayınlanmaz dünyayı fetheden oyun, sonraları biraz ivme kaybetse de her gün milyonlarca dolar gelir elde ediyor. Bir zamanlar 18 milyon dolara kadar çıkan günlük gelir, son zamanlarda 1.5 ila 2.5 milyon dolar arasında seyrediyor.

Uygulama analiz şirketi Sensor Tower’ın verileri ise Niantic Labs ve Pokemon Company’nin ortak imzasını taşıyan oyunun yayınlanmasından bu yana tüm platformlarda elde ettiği toplam gelirin 1 milyar doları aştığını gösteriyor.

Pokemon Go, mobil oyun endüstrisinde 1 milyar dolar gelir barajına en kısa sürede erişen oyun unvanının sahibi oldu. Mevcut tablo, oyunun bu gidişatını bir süre daha devam ettireceğini gösteriyor.

Artırılmış gerçeklik tabanlı Pokemon oyununun ticari anlamdaki başarısı, başka oyunlarla karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılıyor. Bugüne kadar yayınlanan en başarılı mobil oyunlardan biri olen Clash Royale, neredeyse 11 ay önce yayınlanmasına rağmen henüz 1 milyar dolar gelir barajını aşabilmiş değil. Buna ek olarak, Clash Royale’in ilk 7 aylık sürede elde ettiği gelir de Pokemon Go’nun gelirinin yarısından biraz daha fazla. Clash Royale, yayınlandıktan sonra 7 ay içinde 550 milyon dolar gelir elde etti.

Pokemon Go etkinlikler sayesinde kış soğuklarına dayanıyor

Pokemon Go, hakiki anlamda gezinmeyi gerektiren bir oyun olduğu için kış aylarında oynanması pek kolay değil. Ancak düzenlenen özel etkinlikler ve kampanyalar sayesinde oyuncuların oyuna olan ilgisinin canlı kalması sağlandı. Bu da oyunun yaklaşık 7 ay içinde 1 milyar dolar gelir barajını aşmasında etkili oldu.