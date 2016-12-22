YouTube’un sanal gerçeklik videolarından oluşan koleksiyonunun izlenebileceği mecraların arasına bir yenisi daha eklendi. Sony’nin sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR’a sahip olanlar da YouTube üzerinden sanal gerçeklik videoları izleyebilecek.

Reddit, Twitter ve başka sosyal platformlardaki kullanıcılar, 1.09 versiyonuyla YouTube’un PlayStation VR ile uyumlu hâle geldiğini belirtti. Ancak mevcut işaretler, söz konusu desteğin yavaş biçinde dağıtıldığını gösteriyor.

Konuya ilişkin olarak şu an için Sony veya YouTube’dan bir doğrulama gelmiş değil. Ancak görünen o ki, PlayStation VR sahipleri başlangıçta uygulamanın normal ve PlayStation VR versiyonları arasında seçim yapıyor. Ardından YouTube’un düz ekran ve 360 derece videolardan oluşan geniş koleksiyonu, PlayStation VR üzerinden izlenebiliyor.

PlayStation VR YouTube desteğiyle içerik hacmini artırıyor

PlayStation VR, daha öncesinde Within gibi kendi sanal gerçeklik video koleksiyonuna sahip platformlarına erişim imkanı sağlıyordu. Buna ek olarak, başlığa sahip olanlar kendi imkanlarıyla indirdikleri 360 derece videoları da PlayStation VR üzerinde oynatabiliyordu. Ancak YouTube alternatif mecralara göre çok daha fazla içerik barındırıyor. Şirket, Google’ın Daydream VR platformunun hayata geçmesiyle birlikte mevcut sanal gerçeklik içeriklerinin yanına yenilerini eklemek için de ciddi mesai harcıyor.