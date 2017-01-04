Sony’nin 2016’nın sonlarına doğru duyurusunu gerçekleştirdiği sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. PlayStation Türkiye Twitter hesabından verilen bilgiye göre bu başlık 24 Ocakta Türkiye’de satışa sunulacak. Fiyatı da 1700 TL olarak belirlendi. Bu, VR keyfi yaşamak isteyenlerin bir PlayStation Pro kadar daha para vermek zorunda oldukları anlamına geliyor.

Tüm PS4 konsollarıyla uyumlu olan PlayStation VR, oyun konsoluna bağlandıktan ve aynı konsola PlayStation Camera aksesuarı eklendikten sonra sanal gerçeklik dünyasına adım atmayı sağlıyor. 5.7 inç OLED ekran sarmalayıcı bir oyun deneyimi sunuyor, 360 derece görüş açısı sayesinde oyuncular hangi yöne dönerlerse dönsünler, kesintisiz görüş alanı sayesinde nefes kesici bir dünyanın parçası hâline geliyor. Saniyede 120 kare hızındaki akıcı görüntüler de, süper düşük gecikme eşliğinde oyunun büyüsüne tamamen kapılmayı sağlıyor.

PlayStation VR Türkiye fiyatı belli oldu. 24 Ocak'ta 1700 TL fiyat etiketi ile çıkıyor. https://t.co/UIIumwsKgW — Murat Gamsız (@Gamsizm) January 4, 2017

Üç boyutlu ses desteği sayesinde ses yukarıdan, aşağıdan, her yerden geliyor; üstelik ses sayesinde sanal nesnenin uzaklığını da algılamak mümkün oluyor. Dahili mikrofonu ise çevrim içi sohbet imkanı sağlıyor, oyun içi taktikleri tartışmayı mümkün kılıyor.

Öte yandan PS VR deneyimlerini yansıtma modu ile doğrudan TV ekranına yansıtarak arkadaşları ve aile bireylerini de oyuna dahil etmek, başlık içinde görülenleri görmelerini sağlamak mümkün oluyor. Ayrık mod ise arkadaşların oyunlara katılmalarına ve ikinci oyuncu deneyimi olarak bir TV ekranında farklı bir aksiyon bakış açısını görüntülemelerini mümkün kılıyor.