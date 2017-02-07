Planet Earth 2 Snapchat üzerinden de belgesel meraklılarıyla buluşacak. Snap ve BBC arasındaki anlaşma çerçevesinde belgeselin altı özel bölümü popüler sosyal ağda gösterilecek. Snapchat üzerinden yayınlanacak bölümlerde, televizyondaki bölümlerde görülmeyen sahneler de yer alacak.

Planet Earth 2, ilk olarak geçtiğimiz yılın sonlarında BBC’de gösterilmişti. Belgesel, 18 Şubattan itibaren BBC’nin ABD kanalında yayınlanmaya başlayacak. Snapchat’teki ilk bölüm ise 17 Şubatta izleyicilerle buluşacak.

Belgeselin Snapchat’te yayınlanacak bölümlerinde de, TV bölümlerinde olduğu gibi, Adalar, Dağlar, Ormanlar, Çöller, Çayırlar ve Şehirler konu olarak işlenecek. Ancak söz konusu bölümlerin seslendirmesini Sir David Attenborough yerine oyuncu Sophie Okonedo yapacak. Tahmin edilebileceği üzere, bu bölümlerde 4K çözünürlük desteği de bulunmayacak. Ancak 3D ses kalitesi sunulacak.

Planet Earth 2 Snapchat bölümlerine Snapcode ile abone olunabilecek

Planet Earth 2’nin Snapchat üzerinde yayınlanacak bölümleri 4 ila 6 dakika uzunluğunda olacak. Bölümler haftalık olarak yayınlanacak. Belgesele Snapchat’in Discover sekmesinde BuzzFeed, NBC ve Daily Mail gibi kuruluşların haberlerinin yanından erişilebilecek. Belgeselin bölümlerine Snapchat’in Snapcode sistemiyle abone olunabilecek.