Pinterest Lens adını verdiği görsel arama aracını duyurdu. Lens, otomatik görüşten faydalanarak gerçek dünyadaki nesneleri tanıyor ve Pinterest üzerinden ilgili unsurlar öneriyor. Hâli hazırda beta etiketi taşıyan Lens’e Pinterest’in mobil uygulamaları üzerinden erişiliyor.

Nesneler için bir tür Shazam niteliği taşıyan Lens, bir yemeğe ya da gökyüzüne doğrultulduğunda bile kullanıcıların karşısına sonuç çıkarabiliyor.

Pinterest kurucusu Evan Sharp, Lens’in demosunu gerçekleştirdi. Sharp, demoda bir narı kullandı. Lens, narı tanıdıktan sonra narlı ekmek, narlı sandviç ve nar soyma konusunda önerileri ekrana taşıyor.

Sharp, telefonu havaya kaldırdıktan sonra Lens’in bir sürü manzara fotoğrafını kullanıcıların karşısına sıraladığını belirtmeyi de ihmal etmedi. Pinterest kurucusu, Lens ile aramayı gözlerin yaptığını belirtti.

Pinterest Lens sonuçları bağlamsal çerçevede sunuyor

Pinterest Lens ile birlikte arama sonuçlarında nesneleri bağlamsal bir çerçeve içinde göstermeye başlıyor. Örneğin, Lens bir saati tanımak için kullanılırsa saatin dekorun bir parçası olduğu odaların fotoğraflarına da sonuçlarda yer veriliyor. Ya da bir kazak Lens ile taratıldığında sonuçlarda kazağın kullanıldığı başka kombinler de görülüyor.

Pinterest’in 2015’in kasım ayında hayata geçirdiği görsel arama teknolojisini kullanan Lens’e ilk etapta sadece ABD’deki kullanıcılar erişebilecek. Aracın kapsama alanının ne zaman genişleyeceği ise bilinmiyor.