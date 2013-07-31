Pek çok kişi için cep telefonları birincil iletişim aracı görevini üstlense de, sabit hatları üzerinden iletişim kurmaya devam edenlerin sayısı da yadsınamayacak düzeyde. Bu kullanıcı grubu için ürünler hazırlamaya devam eden Panasonic, Android Ice Cream Sandwich işletim sistemli telsiz telefonunu duyurdu. KX-PRX 120 dış görünüş itibarıyla kalın ve biraz demode olmuş bir akıllı telefonu andırsa da, telsiz telefon işlevlerini yerine getiriyor.

KR-PRX 120’de 3.5 inç’lik bir TFT ekran bulunuyor. HVGA çözünürlüğündeki bu ekran çoklu dokunma desteğine sahip. Bluetooth, Wi-Fi ve GPS barındıran telefonda 1450 mAh pil bulunurken, bu pilin ömrünün ne kadar olduğu konusunda bir bilgi verilmedi. Telsiz telefonun dahili hafıza kapasitesi bilinmezken, kullanıcılar microSD kart aracılığıyla dosyalarını saklayabiliyor. 0.3 megapiksellik ön kamera ile Skype görüşmeleri yapma imkanı veren telefon standart bir USB kablosuyla şarj ediliyor.

Panasonic’ten yapılan açıklamada Google Play erişiminden ayrıca bahsedilmese de, yayınlanan fotoğraflarda Google Play ikonunun açıkça görülmesi bir doğrulama olarak değerlendiriliyor. 40 dakikaya kadar ses kaydı yapabilme yeteneğine sahip bir telesekreter özelliğini barındıran KX-PRX 120’de istenmeyen çağrılar engellenebiliyor. Caller ID özelliği de barındıran telefonun ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı ise şu an için bilinmiyor.

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